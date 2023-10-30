啟德郵輪碼頭五萬呎商業用途全租出　楊潤雄：研釋出更多空間

施政報告提到，明年上半年會就郵輪旅遊經濟發展公布行動計劃。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早（30日）在電台節目表示，相關的行動計劃是針對整體郵輪旅遊的發展，亦會檢視啟德郵輪碼頭的定位、空間規劃等。

他提到，現時啟德郵輪碼頭現時作商業用途的面積不大，約五萬多呎的地方已全數租出，會檢視部份地方能否改劃用途，如利用公園空間在周末讓商戶擺攤檔。



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明年上半年會就郵輪旅遊經濟發展公布行動計劃

楊潤雄在港台節目指，郵輪旅遊一直是當局想重點發展的項目，明年上半年會就郵輪旅遊經濟發展公布行動計劃，那是針對整體郵輪旅遊的發展，不過在制定計劃期間，也會檢視啟德郵輪碼頭的定位，也有機會檢視其空間規劃上能否有更多空間做些商業活動。

他提到，啟德郵輪碼頭現時作商業用途的面積不大，約五萬多呎的地方已全數租出，但當局也會檢視一些地方能否改劃用途、釋出更多空間，如減少上落客的地方、利用公園空間在周末讓商戶擺攤檔等，但他表明要視乎用地本身的規劃及限制。

楊潤雄亦提到，啟德郵輪碼頭過往每年均有利用其空間辦幾次會議、或展覽，認為未來可以再多做這類活動，不過要視乎郵輪上落的時間能否配合，「以郵輪服務為先，有空間就會做（會議、或展覽）。」至於早前啟德郵輪碼頭出現旅客排長龍等的士，他指在當局介入後，該處交通暢順。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片/林靄怡攝）

啟德體育園已備人群管理方案

施政報告也提到會在啟德區建造智慧綠色集體運輸，楊潤雄表示，現時啟德已有很多市民入住，區內亦有啟德體育園，未來會舉行大型活動或賽事，雖然本來已備有人群管理的方案，但如未來有集體運輸系統經過該處，相信會令人流更暢順。

新一份《施政報告》提出重推啟德集體運輸系統。

資助電影若不能公映將扣減投資

除郵輪旅遊，施政報告另提及文創產業發展，其中一項措施是在2024年上半年推出「開拓內地電影市場資助計劃」，楊潤雄指過去一段時間香港電影也有不少好的製作，不少在內地市場亦受歡迎，不過大多是小本製作，並非以內地為目標，「係拍咗套戲，試下可唔可以係內地上映到，試下反應。」

他表明，上述資助計劃則是希望電影在拍攝時已將內地市場作為其中一個考慮，同時也希望計劃能吸引內地資金，令香港有大型製作，「唔會永遠都係小本製作。」不過，他提到，如獲資助的電影最終無法在內地市場上映，會扣減部份投資，但詳情要待未來正式公布。