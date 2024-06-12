政府目標兩年內公屋每座設智能廚餘回收桶　回收積分可兌換購物券

智能廚餘回收桶不足，影響培養回收習慣。環境及生態局局長謝展寰今天（12日）表示，環保署正逐步增加公共屋邨智能回收桶，目標2年內達到一座一智能廚餘回收桶。A4聯盟立法會議員楊永杰希望縮短至一年內達標，並做到一邨一禮物機，謝展寰說會與房署商討有否加快的空間。他又說，增加禮物機成本高，未來會安排換領購物券。



謝展寰今天（12日）出席立法會大會，回應工聯會梁子穎有關家居廚餘回收的口頭質詢。（資料圖片/夏家朗攝）

智能廚餘回收桶7月覆蓋至213個公共屋邨

謝展寰今天（12日）出席立法會大會，回應工聯會梁子穎有關家居廚餘回收的口頭質詢時說，當局前年開展公共屋邨廚餘收集試驗計劃，採用具備防蟎和除味裝置的智能回收桶，並提供積分獎賞鼓勵居民參與。

環保署至今於197個公共屋邨，安裝698個智能廚餘回收桶，預計7月會覆蓋至213個公共屋邨，約1500座樓宇安裝超過700個智能廚餘回收系統，智能廚餘回收桶，設有重量傳感器和容量水平感應器等功能，當內桶達到七成滿，系統會自動以電話訊息提醒清潔員工換桶。

為配合公共屋邨推行廚餘收集計劃，謝展寰說環保署已經向房屋署提供額外資源，增聘清潔人手，加強清潔服務，包括更換滿載的廚餘內桶；環保署亦建立新預報系統，當智能廚餘回收桶出現異常，自動發放訊息至屋邨辦事處和清潔承辦商，通知團隊即時跟進。署方亦會透過大數據平台監察，提升回收效率。

工聯會梁子穎質疑，現時處理廚餘的能力未必能應付所收集的廚餘量。（黃浩謙攝）

2024/25年度私人屋苑增至逾400個智能廚餘回收桶

私人住宅方面，謝展寰說去年底，環保署推出私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃，為有超過1000戶的屋苑免費提供智能廚餘回收桶，包括安裝和維修保養服務，為期2年，署方正考慮擴大計劃，涵蓋1000戶以下私人屋苑，預計2024/25財政年度，將有超過400個智能廚餘回收桶私人屋苑投入服務。

提口頭質詢的梁子穎質疑，現時處理廚餘的能力未必能應付所收集的廚餘量。謝展寰回應說現有廚餘廠配合污水廠的「廚餘、污泥共厭氧消化」計劃，再加上「廚餘再生俠」系統，預料每日處理量可超過1000公噸，他並不擔心下游處理廚餘的能力。

研究垃圾收集站設廚餘收集點

建測規園界謝偉銓認為政府著重公營房屋，但私營房屋亦很多問題，關注政府會否考慮在公共空間設置廚餘回收機。謝展寰強調沒有忽略私營房屋的推展工作，研究在垃圾收集站設廚餘收集點。選委界陳紹雄問及會否引入更先進的廚餘機，謝展寰說有接觸不同供應商了解技術和安排試驗，要確認與聲稱的效果吻合，再研究是否適合引入香港。