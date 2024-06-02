垃圾徵費暫緩｜環境局：大廈按幢按量收費僅方向之一　暫未有傾向

原定今年8月全港實施的垃圾徵費，早前宣布無限期延後。環境及生態局今晚（2日）於Facebook發文澄清，局長謝展寰在訪問曾介紹不同污者自付方案，而將收費改為每幢大廈按量收費，即「大廈按幢」模式，只是其中一個考慮方向，局方強調暫時未有任何傾向。



環境及生態局今晚（2日）於Facebook發文強調暫時未有任何傾向。（環境及生態局Facebook截圖）

謝展寰上《講清講楚》：全幢大廈按量收費後 住戶再攤分收費

謝展寰在今早播出的無綫新聞節目《講清講楚》表示，研究全幢大廈按垃圾量收費後再攤分；他又就着垃圾徵費的必要性指，香港在減廢文化上需要慢慢改變，現時徵費等污者自付措施仍有其重要性。

謝展寰透露，會繼續研究改善徵費方法，令市民接受。其後他又稱，比較其他實施徵費的地區如台北，只有香港會按袋計算，故其中一個研究方向是參照其他地區按量收費，相信屆時清潔工更易配合。

至於坊間早已提過「按量收費」，當局最終仍然選擇「按袋計算」。謝展寰就回應指，當初採用指定袋是希望較理想的做法，但到真正試行時，才發現有很多實質困難。

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環境局：現階段沒有任何傾向

環境及生態局於晚上發文表示，每幢大廈按量收費只是其中一個考慮方向，重申政策目標是減少都市固體廢物棄置量，強調政府「無意藉垃圾收費為庫房帶來額外收入」。帖文又指，「社會這幾個月對減廢回收關注度大為增加，環境及生態局會把握機會在未來一年加強宣傳教育，擴大回收配套，推動減少廢物和分類回收，亦會就如何優化計劃作進一步調研，現階段沒有任何傾向」。

▼5月27日 垃圾徵費無限期暫緩推行▼

