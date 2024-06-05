垃圾徵費暫緩｜有物管預先加費　物監局籲向住戶商討退還或備用

政府上周宣布暫緩垃圾徵費，未有推行時間表，但不少物管公司早在年初以垃圾徵費為由，預先調高管理費。立法會議員謝偉俊今日（5日）向環境及生態局局長謝展寰提書面質詢，會否勸諭相關物管公司以及業主立案法團，下調管理費用。



謝展寰書面回應指，物監局在暫緩徵費當日已發通告提醒所有持牌物管公司，應由業主組織、業主和客戶及物管公司一同商討，應否作出相應調整，或增加費用應否撥歸管理基金，應付未來維修保養，或保留至未來實施垃圾收費時使用，或退還業主住戶。



政府上周一（5月27日）宣布暫緩垃圾徵費，謝偉俊向謝展寰提書面質詢，查問現時有多少大廈及屋苑已因應垃圾收費率先上調管理費、有多少大廈不會因垃圾徵費押後而下調管理費、當局會否勸諭相關物管公司以及業主立案法團下調管理費用、政府會否推出其他其他經濟支援措施，紓緩市民開支負擔等。

謝展寰沒有回應有否統計數字，僅稱針對垃圾徵費暫緩，物監局已在5月27日（即宣布暫緩當日）發出通告，提醒所有持牌物管公司如準備垃圾收費是其中一個物業管理費的調整因素而現在暫緩實施，則應由業主組織、業主和客戶及物管公司一同商討應否作出相應調整，或增加費用應否撥歸管理基金，應付未來維修保養，或保留至未來實施垃圾收費時使用，或退還業主住戶。物監局鼓勵物管公司與業主組織、業主和客戶透過協商處理有關問題，並作適當清晰交代。