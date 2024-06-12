九龍城寨｜議員倡設電影主題旅遊園區　吸引更多外國電影來港拍攝

電影《九龍城寨之圍城》製作費高達3億元，最近在康城影展大放異彩，日前票房突破1億元。民建聯立法會議員鄭泳舜在今日（12日）立法會會議上以該電影為例，就推動電影產業發展提出口頭質詢，建議善用電影發展基金，並設立以電影為主題的旅遊園區。署理文化體育及旅遊局局長劉震表示，政府願意考慮推動電影和帶動旅遊業的發展，例如在園區加入電影取景的場地，「藉電影帶動旅遊，藉旅遊帶動電影」。



署理文化體育及旅遊局局長劉震指願考慮設立旅遊園區，以推動電影和帶動旅遊業發展。（直播畫面截圖）

霍啟剛：蝙蝠俠由IFC跳落嚟 令全世界見到香港美景

霍啟剛指鄰近國家有相關政策資助外地製作團隊來當地製作電影以發展旅遊，又舉例2008年電影《蝙蝠俠：黑夜之神》中「蝙蝠俠由IFC跳落嚟，令全世界見到香港美景」，詢問政府會否效仿以宣傳本地美景、創造就業。劉震指，政府會考慮吸引更多外國電影在港拍攝，包括提供一站式協調服務等，提供便利和優惠，有政策推出時會適時公布。

另工聯會議員陳穎欣亦指，《九龍城寨之圍城》港澳總票房衝破1億元，成功源於「唔係拍畀小圈子睇」，因此可以帶動文化及旅遊，並問及開拓內地電影市場資助計劃申請數目。劉震指，該計劃上月推出，相關數據現未有掌握，隨後會書面回覆。

謝偉俊：優秀劇本1元投資有大於10元回報

選委界議員謝偉俊指，《九龍城寨之圍城》3億元製作費換回票房約1億元，但《正義迴廊》、《毒舌大狀》等優秀劇本電影，「1元投資有大於10元回報」，問政府對優秀劇本的資助情況。劉震指，政府亦重視劇本質素，現已有「劇本孵化計劃」，目前成績仍須努力，政府將研究改善。

選委界議員洪雯則建議善用市場資本的支持，提議與金融部門商討，利用稅收優惠，以金融手段推動「文化產業金融化」。劉震承認，僅靠政府力量有限，將就該方向進行研究。立法會議員嚴剛表示，長遠可否發展公私營合作，令發展基金有投資回報。政府指，現時電影基金下有部份項目屬投資性質，若電影票房有盈利，製作團隊需與政府「對分」，至於能否引入私人界別參與，他形容問題複雜，需仔細研究。

選委界議員尚海龍關注政府會否加強科幻片的支援，以配合本港未來創科發展。劉震指留意到年輕人關注AI發展並會加以考慮。