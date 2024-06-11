九龍城寨｜古天樂謝票幽默爆發　叫旅客「過夜」親解徒手上鎖之謎

電影《九龍城寨之圍城》於昨日（10/6）宣布，票房正式破億，而咁重要的時刻，當然要由重要人物「龍捲風」古天樂，在謝票時公開宣布。當日古生都有好幾場謝票，有機會同影迷交談，而最令人欣賞是古生的幽默感，令在場觀眾個個都笑住走。



「龍捲風」古天樂親自在謝票場上宣布《九龍城寨之圍城》票房突破一億！（陳順禎 攝）

古天樂攜同黃德斌、林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑、伍允龍及「魚蛋妹」王尹菁等一眾演員，與觀眾為《九龍寨之圍城》破億慶祝並合照。（陳順禎 攝）

「過夜喎，香港靠你哋」

謝票期間，有位來自廣州的觀眾發問，古生得知對方來自廣州便問︰「你特登落嚟睇㗎？喺廣州？」然後全場都不乏女士們和議︰「我都係呀！我都係呀！」以為會有額外福利，結果原來係得到古生一句推介︰「你記得……過夜喎，香港靠你哋。」一秒間由龍捲風變成香港旅遊大使。

九龍城寨︱古天樂爆續集拍攝三大困難 親臨謝票宣布︰過咗一億！

「你講廣東話我都聽唔明」

有香港觀眾以標準廣東話問︰「我想問龍捲風贏咗、隊冧咗阿占（陳占，郭富城飾），咁點解仲要每個月交甜畀阿秋哥（狄秋，任賢齊飾）？」古生聽後靜默兩秒答︰「我完全唔知你問乜……（全場大笑）你講廣東話我都聽唔明。」

雖然打贏咗就做大佬，但狄秋投資有道，做埋大業主。（《九龍城寨之圍城》劇照）

記者相信觀眾是覺得戲中龍捲風既然是打敗陳占的功臣，為何仲要寄人籬下向狄秋交租。其實戲中是講秋哥事後已成為城寨大業主，而龍捲風就是在城內負責管理，並幫手收集城內每月的租金，大家只是工作性質不同。

古天樂於謝票場上接受傳媒訪問，宣布電影票房打破新紀錄的喜訊：「《九龍城寨之圍城》過咗一億！」（陳順禎 攝）

「五金舖閂晒門」

又有觀眾問古生死守一幕，選擇用手去鎖住道閘，有冇同導演溝通過？古生聽後直言︰「你真係大瞻！（全場大笑）」然後古生講出一個「真相」︰「本來同導演溝通咗出去五金舖買個鎖嘅，點知就閂晒門，所以我咪用隻手鎖住佢。」你信唔信呢？

古天樂受訪時談到《九龍城寨之圍城》續作拍攝的三大困難。（陳順禎 攝）

「邊個話我黑社會」

最後有觀眾發現龍捲風在開始接手城寨時，跟後來與街坊相處的方式有所不同，尤其對街坊比較溫柔，完全唔似一個黑社會形象。古生聽到立即回應︰「邊個話我黑社會，我保衛龍城㗎咋喎！」場面搞笑。