政圈風聲︱01消息：海關助理關長吳潔貞突然辭職

海關出現罕見人事變動，《香港01》接獲消息，負責邊境及港口的助理關長吳潔貞突然辭職，今年4月離開海關。吳潔貞任職海關近30年，過去不時接受傳媒訪問，由疫後通關談走私藥物，到帶領海關成功自行繁殖搜查犬，吳潔貞都不乏曝光機會，被視為「明日之星」之一，過去兩年更多次署任海關副關長（管制及執法）職務。



吳潔貞離職前一個月，海關另有重要人事變動，另一助理關長（情報及調查）胡偉軍獲擢升為海關副關長（管制及執法）。對於吳潔貞離職原因，海關回覆指「不作評論」。



2024年3月27日，海關助理關長（邊境及港口）吳潔貞（右三）離職前最後一次出席香港海關年結記者會。（盧翊銘攝）

吳潔貞出任兩個助理關長崗位近5年 多次署任副關長職務

根據海關期刊，吳潔貞2021年獲頒服務滿25年的「海關長期服務獎章第一加敘勳扣」，換言之已加入海關近30年。翻查吳潔貞過往受訪的公開資料及海關年刊，她2019年年中由海關鐵路及渡輪口岸科總指揮官，升任助理關長（情報及調查），2020年起調任助理關長（邊境及港口）。

海關高層人事架構設有1名關長、2名副關長、4名助理關長，後排左二為時任海關助理關長（邊境及港口）吳潔貞。（海關相片）

海關高層人事架構設有4名助理關長，2022年至2023年間，吳潔貞多次有機會署任海關副關長（管制及執法）職務，包括出席立法會經濟發展事務委員會交代管制另類吸煙產品、率領近百名海關人員出席香港回歸25周年活動、以及與海關義工隊出席慈善行活動等。

01消息：助理關長吳潔貞突然辭職 4月離任

《香港01》接獲消息，吳潔貞突然辭職，今年4月離任海關。據了解，吳離職並不涉及違紀違規。吳潔貞過去不時接受傳媒訪問，由疫後通關談走私藥物，到帶領海關首次成功自行繁殖搜查犬，吳潔貞都不乏曝光機會，被視為「明日之星」之一。現時助理關長（邊境及港口）一職，由海關跨境橋岸科總指揮官朱沛傑升任。

2月26日，胡偉軍以海關助理關長（情報及調查）身份，帶領東莞同鄉會方樹泉學校學生參觀海關總部，3月胡偉軍已升任副關長。（東莞同鄉會方樹泉學校相片）

吳潔貞離職前一個月 胡偉軍由助理關長升為副關長

翻查海關活動相片，吳潔貞離職前一個月，海關有另一項人事變動，助理關長胡偉軍擢升為副關長。

胡偉軍今年2月26日以海關助理關長（情報及調查）身份，帶領東莞同鄉會方樹泉學校學生參觀海關總部。到3月14日，胡則以海關副關長（管制及執法）的身份，出席海關舉辦的區域保護知識產權高峰會議。

3月14日，胡偉軍以海關副關長（管制及執法）的身份，出席海關舉辦的區域保護知識產權高峰會議。（海關相片）

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現年約50歲的胡偉軍1997年加入香港海關，先後任職海關多個崗位，包括陸路邊境口岸科、海關事務及合作科、港口及海域科，以及有組織罪案調查科，2021年他由海關有組織罪案調查科高級監督，擢升為助理關長（情報及調查），今年3月再升為副關長（管制及執法），3年內升兩級，被視為接棒海關關長的大熱人選之一。

《香港01》向海關查詢吳潔貞離開海關是否因為人事升遷問題等。（資料圖片）

《香港01》向海關查詢吳潔貞離職原因及安排，海關回覆指，「所作查詢不作評論」。