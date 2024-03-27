海關去年執法1.9萬宗升1.7倍　美斯缺陣收360宗投訴　涉款200萬元

海關今日（27日）舉行年結記者會，去年有19,120宗執法案件，按年上升1.7倍，當中六成案件為毒品案，有1,362宗上升46%；在中港恢復通關後，海關拘捕60名「水貨客」，檢獲總值11.1億元人民幣貨品，包括走私龍蝦、紅酒等。



海關關長何珮珊表示，《基本法》23條《維護國家安全條例》生效後，海關會修訂現有指引及規則，並加強前線人員培訓，確保理解維護國家安全的職能。 就球王美斯缺陣事件，海關共接獲360宗舉報，涉及金額為200萬。



香港海關今日（27日）舉行年結記者會，交代過去一年執法工作。（盧翊銘攝）

海關去年執法案件錄19,120宗，較2022年上升1.7倍，檢獲物品價值10.5.7億元升48%，拘捕人數有15,589人增2.5倍。

毒品案1,362宗上升46%

毒品罪案方面，去年偵破1,362宗毒品案件上升46%，檢獲毒品約9.5噸上升37%，年內檢獲最主要的毒品為大麻有2,423.2公斤，按年上升兩倍。海關指出，最新販毒模式變為雙軌道，即販毒集團僱用旅客「螞蟻搬家」，及大規模貨運並行販運毒品。

走私案件去年偵破221宗減少2%，但檢獲總值增上升1.4倍至31.65億元，全面通關後，海關加強打擊水貨客，去年拘捕60人，檢獲走私龍蝦、紅酒、及化妝品等，總值11.1億元人民幣。

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23條立法 海關培訓前線維護國家安全

《基本法》23條《維護國家安全條例》生效，海關關長何珮珊表示，海關會修訂現有指引及規則，並加強前線人員培訓，確保理解維護國家安全的職能，她指條例完善特區的維護國安法律框架，海關會繼續全力以赴維護國安。

球王美斯缺陣風波，主辦方Tatler Asia承諾退回50%門票款項，但球迷需要放棄投訴程序，何珮珊指截至3月26日，海關共接獲360宗舉報，涉及金額為200萬，當中6成投訴來自本地的消費者， 海關會與投訴人保持聯繫，如願意配合刑事調查，海關會繼續調查，建議消費者小心研究條款。

今年計劃招聘80督察及190關員

海關去年在督察招聘收到超過7,500份申請上升74%，關員招聘收到約8,500份申請升21%，其中共聘請約80名海關督察及超過190名關員，海關今年計劃聘請約90名督察和200名關員，兩個職位空缺率分別為6%及9%。

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引入「智能車底機械人」偵測跨境車違禁品

另外，海關去年引入「智能車底機械人」，運用人工智能將跨境車輛的底盤與原廠對比，從中偵查收藏車底的違禁品，現時3部「智能車底機械人」分別在深圳灣管制站、落馬洲管制站及港珠澳大橋香港口岸使用，每部價值46萬元。

海關在柴灣證物倉引入「智慧證物管理系統」，透過無線射頻識別技術(RFID)，以提高證物管理的安全性，自動運送機械可以提高運送效率，系統的研發及安裝涉及139萬，未來會計劃擴展至其他證物倉。