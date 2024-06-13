政府禁向6潛逃港人提供資金　黎棟國：最好不訂閱當事人網上頻道

政府昨日（12日）憲報刊登公告撤銷正潛逃英國的羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸、鄭文傑、霍嘉誌及蔡明達特區護照，更「禁止提供資金等或處理資金等」。立法會議員、前保安局局長黎棟國今早在電台節目表示，觀看六人在平台上的影片令其間接獲得收益未必一定犯法，要視乎其他證據，例如是否訂閱其頻道以及意圖，「最好梗係唔好嘗試搞呢啲嘢。」



黎棟國：政府行動切斷6人資金來源

黎棟國在香港電台《千禧年代》表示，是次政府行動提供了清晰明確的信號，切斷該六人的資金來源，又禁止有人以任何方式為他們提供資金。

被問到若有人多次觀看該六人的影片令觀看次數增加，令他們獲收益是否違反國安法時，黎棟國回應表示，相信要觀看影片很多次才會獲收益，又指要視乎其他證據，例如是否訂閱其頻道以及意圖，「最好緊係唔好嘗試搞呢啲嘢。」

立法會議員、前保安局局長黎棟國在電台表示，觀看六人在平台上的影片令其間接獲得收益未必一定犯法，要視乎其他證據。（資料圖片/歐嘉樂攝）

黎棟國又認為，未需要如《願榮光歸香港》一樣向法庭申請禁制令，迫使各大平台下架以上六人在網上平台發佈的影片，因為禁止有人為六人提供金錢資助為最大目的。

黎棟國提到，撤銷該六人的特區護照令他們去其他地方時需要拿取身處該地的臨時證件，再申請簽證過程繁複。