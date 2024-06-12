23條｜劉祖迪反駁從沒持特區護照　葉劉：相信他曾持有才會被撤銷

政府今天（12日）動用基本法23條，向6名涉嫌違反國安罪行被通緝的英國港人，包括羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸、鄭文傑、霍嘉誌及蔡明達，施加6項新的禁制措施，撤銷他們的特區護照等。



行政會議召集人葉劉淑儀表示，今次行動不排除是為了向將來有可能干犯國安法的人，展示潛逃的後果，因為即使涉案人沒特區護照，提供庇護的國家都可以發出短期的旅行證件。對於劉祖迪稱自己從來沒持有特區護照，葉劉淑儀相信涉案人是曾經持有特區護照，入境處才會撤銷護照。



政府刊憲點名六名在逃英國人士實施四項禁制措施，包括羅冠聰。（資料圖片）

劉祖迪反駁從沒持特區護照 葉劉：相信他曾持有才會被撤銷

其中一名被撤銷特區護照的涉案人劉祖迪表示，自己從小到大都沒有申請或擁有過特區護照，對撤銷護照的行動感莫名其妙。

葉劉淑儀被問到若涉案人沒持有特區護照，當局撤銷護照有多大實際成效時表示，相信涉案人曾持有特區護照，入境處才會撤銷護照。她說撤銷護照屬於顯示政府立場的行動，即使涉案人沒有特區護照，提供庇護的國家都可以發出短期的旅行證件。至於今次行動與倫敦經貿辦國安案是否有關，葉劉淑儀說純屬保安局局長根據立法會賦予的權力，對涉案人採取措施，兩者無關係。

潛逃者失去特區護照，當然庇護的國家即使他沒有BNO護照也可以發出短期旅行證件給他們，相信他們要去旅行是沒有問題的。但特區政府都要顯示他們是違法，亦不排除是向將來可能干犯國安法的人士，讓他們看看潛逃是有後果的。 行政會議召集人葉劉淑儀

行政會議召集人葉劉淑儀被問到若涉案人沒持有特區護照，當局撤銷護照有多大實際成效時表示，相信涉案人曾持有特區護照，入境處才會撤銷護照。（黎婉婷攝）

沒有特區護照會否影響國籍？ 葉劉：不相信涉案人會申請退中國籍

至於沒有特區護照會否影響國籍，葉劉淑儀指護照和國籍是兩回事，若撤銷特區護照，其國籍會根據中國國籍法處理，權力屬於入境處，她不相信涉案人會向入境處申請退出中國籍。她又說，若果涉案人身處的國家，曾簽訂聯合國《關於無國籍人地位的公約》，該國家可給予機會加入當地的國籍，或向他們發出臨時證件。