洪雯批國際金融中心離地令本地未受益　李家超︰聚焦本地失國際性

選委界立法會議員洪雯今日（13日）在行政長官互動交流答問會上表示，香港作為國際金融中心是離地，很多機構在港開展業務但與香港無太大關聯，舉例香港是生物科技集資中心，惟50、60間中只有兩間是本地科技產業，關注如何改善現況，推動本地新質生產力的發展。



行政長官李家超回應說，如果定位只是聚焦培育本地企業，就會失去國際性，強調本港成功有賴高度國際化，但不會忘記幫助和扶持香港公司。洪雯會後認為李家超未有正面回答問題。



6月13日，立法會舉行行政長官互動交流答問會，選委界立法會議員洪雯發言。（黃浩謙攝）

洪雯：本港國際金融中心離地 大多不是服務本地產業發展

立法會今日（13日）舉行行政長官互動交流答問會，討論「發展新質生產力」及「弘揚中華文化推動文旅融合」。洪雯發言時形容本港國際金融中心離地，因為絕大多數業務與本地沒有太大聯繫，不是服務本地產業發展，關注政府會否重新定義金融中心價值，調整國際金融中心的定位，推動本地新質生產力的發展。

李家超：只聚焦培育本地就失去國際性

特首李家超回應表示，全世界國際金融中心一定有不同角色，讓全世界資金自由流通，否則只是屬於地方金融中心，這並非香港的定位。如果定位只是聚焦培育本地產業，就失去國際性，他強調本港成功有賴高度國際化，國際金融中心必然是國際化和開放予全世界，但不會忘記幫助和扶持香港公司。

洪雯稱本地生物科技產業未受益。(李宇婷攝)

洪雯：李家超未有真正回答問題

洪雯會後表示，李家超未有真正回答到問題，她說近年政府成立的香港投資管理公司，是政府全資投資機構，可讓政府推動策略性產業的發展，對此感到鼓舞，惟應要求通過較低門檻來港上市的企業必須在港發展，令上市企業在本地紮根，讓資金在本地市場的發展，推動本地新質生產力發展。