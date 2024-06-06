特首互動交流答問會下周四舉行　討論新質生產力、文旅融合

行政長官互動交流答問會將於下星期四（13日）在立法會舉行，今次答問會將討論兩個議題，包括「發展新質生產力」及「弘揚中華文化 推動文旅融合」。



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立法會主席梁君彥預告，6月13日上午10時半至中午12時，將舉行行政長官互動交流答問會，並會分為兩節，分別討論「發展新質生產力」及「弘揚中華文化 推動文旅融合」，是次會議不會處理其他事項。

根據政府向立法會提交信件，「發展新質生產力」部份提到香港有很多優勢和空間推動新質生產力發展，包括氫能、生物製造、創新藥、低空經濟和生命科學等。特首李家超問道：「我們該如何利用和發揮香港的優勢和機遇，推進新質生產力發展？如何利用和發揮香港的國際金融中心地位，助力新質生產力發展？」

至於「弘揚中華文化 推動文旅融合」，政府指香港有480個非物質文化遺產項目。李家超問：「香港可如何再加強非物質文化遺產保護、文化推廣、深度旅遊、特色旅遊？如何可更好融合文化和旅遊資源，體現『以文塑旅、以旅彰文』、『香港無處不旅遊』的理念？」