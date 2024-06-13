低空經濟︱葛珮帆倡跨境無人機載客服務　李家超：要確保收到訊號

立法會今日（13日）舉行行政長官互動交流答問會，第一節主題討論「發展新質生產力」。民建聯選委界立法會議員葛珮帆建議設三個試點發展低空經濟，包括透過直升機提供跨境無人機服務；利用無人機送外賣；考慮發展無人機觀光旅遊，以萬宜水庫作試點，警告香港再不加快推動發展就會成為落後城市。



行政長官李家超指，低空經濟絕對有發展空間，但同時亦有難處，香港地方密集、高樓大廈多，引伸安全問題，如跨境無人機載人服務，更要確保接收到跨境訊號，認同要跨部門積極統籌。



6月13日，立法會舉行行政長官互動交流答問會，民建聯立法會議員葛珮帆倡發展無人機載物和載人。（黃浩謙攝）

李家超：低空經濟絕對有發展空間，但有難處

民建聯選委界立法會議員葛珮帆關注內地低空經濟應用場景豐富，香港再不加快推動發展就會成為落後城市，促政府成立低空經濟跨部門工作小組，提供一站式服務，讓企業在港啟動低空無人機載物和載人的試點項目，完善相關法規。

特首李家超回應指，低空經濟絕對有發展空間，但同時亦有難處。他稱，內地發展很前衛，不過香港地方密集、高樓大廈多，低空無人機飛到不同區域期間，如突然發生事故，地面人流多，想了解如何處理，希望葛珮帆給予意見。

李家超表示，低空經濟絕對有空間發展，但同時面對不少挑戰。（黃浩謙攝）

葛珮帆倡機場設一地兩檢 跨境直升機載國際旅客到內地

就安全方面，葛珮帆表示汽車在道路行駛容易相撞，但空中是三維飛行，內地低空經濟以送貨為主，安排在不同高度飛行避免相撞，新型無人機即使被撞爛一個螺旋槳，甚至一半被毀都不會墜落，亦配備降落傘，不會那麼易墜下撞到人。她表示內地都有低空空域管制，香港發展低空經濟最重要試飛，否則不知道如何營運，業界認為部分場景已經可以立即嘗試。

葛珮帆倡議低空經濟三個試點，第一，可提供透過直升機提供跨境無人機服務，建議香港國際機場設立一地兩檢，讓國際航班旅客轉乘直升機，直接飛到大灣區內地城市，縮短出行時間，鞏固國際機場地位；蓮塘口岸都可以加入直升機升降點，未來加入無人機服務，進一步降低收費。第二，低空外賣速遞服務都可以採用無人機；第三可考慮發展低空觀光旅遊，大灣區已發展30多個試點，10分鐘200元至300元，香港可以考慮萬宜水庫作試點，不涉及密集地方。

李家超：跨境無人機載人服務 要確保接收到跨境訊號

李家超回覆稱，政府都有類似看法，但相信制度要有適當的調校，法例要促進發展。他表示，安全方面要考慮的不單止無人機墜落到地上，而是當它慢慢在空中下跌，都可能阻礙航道使用，加上無人機遠飛要確保訊號一定收到，例如由香港飛到深圳，中間訊號未知何處發放。他指發展低空經濟涉及很多部門，跨部門協助十分重要，多謝大家認同跨部門積極統籌，證明副司長設立是正確的，副司長任重道遠。