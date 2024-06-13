李家超：制訂旅遊政策如十月懷胎　在家安胎不公開冀生出活潑寶寶

立法會行政長官互動交流答問會主題包括推動文旅融合，有議員提出考慮東方之珠特色通過沉浸式演出，特首李家超稱一直和不同這方面有創意的人討論，但多時政府做政策就如十月懷胎，「當BB未出世你唔知我懷緊胎，我又唔出家門住，安胎嘛，所以你唔知我做緊咁多，但我係要做，所以你哋畀多啲意見，希望最後生產多啲活活潑潑的成果」。



6月13日，立法會舉行行政長官互動交流答問會，李家超出席。（黃浩謙攝）

在會上，金融界陳振英說好多內地城市推出沉浸式主題旅遊，提升旅客的趣味，是旅遊市場的新寵，問及會否考慮通過沉浸式演出劇目，展現東方之珠特色，又建議演出場地可考慮西九文化區。李家超回應說，政府上任後曾聽取相關概念，就如陳振英所說有涉及場地和可行性。李家超認為香港最吸引的是維港，有和概念提倡者討論過，但實際可行性很難克服。他又問及西九文化區是場地以外，還有否其他場地是有代表性。

陳振英（歐嘉樂攝）

陳振英說不是這方面專員，他說想起太平山，如果太平山頂有沉浸式劇場效果最好，相信有吸引力。李家超說陳振英的理念非常好，文體旅局亦有類似概念，是signature performance（招牌表演），但除了要代表香港，亦要有吸引力，也要製作得好，這樣就考智慧。

李家超強調政府不停和這方面有創意的人討論，但很多時政府做政策就如十月懷胎，「當BB未出世你唔知我懷緊胎，我又唔出家門住，安胎嘛，所以你唔知我做緊咁多，但我係要做，所以你多畀多啲意見，希望最後生產多啲活活潑潑的成果」。