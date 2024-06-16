父親節｜與共創明Teen學員用餐　陳國基：我有6800個仔仔女女

今日(16日)是父親節，政務司司長陳國基祝願所有爸爸父親節快樂，他昨日（15日）與20多名「共創明『Teen』計劃」學員一起吃飯、聊天和玩遊戲，鼓勵一眾學員藉父親節，對父親表達謝意，同時必須有感恩的心；公務員事務局局長楊何蓓茵衷心感謝在父親節竭誠為民服務的公務員同事，作為父親的給子女立好榜樣。



陳國基昨和20多名「共創明『Teen』計劃」學員一起吃飯、聊天和玩遊戲。(陳國基FB)

鼓勵一眾學員對父親表達謝意

陳國基在社交平台(Facebook)上形容，除了自己女兒之外，他還有約6,800「共創明『Teen』計劃」學員的「仔仔女女」。參與活動的學員都參加復活節假期舉行的雲南交流團，最令他高興及滿足的是，學員都覺得計劃讓他們擴闊眼界、裝備自己，更有機會走出香港、踏足內地，親身了解國家一日千里的發展。

他表示，鼓勵一眾學員藉父親節，對父親表達謝意；同時必須有感恩的心，因為在他們成長過程中，除了父母外，還有很多人，包括老師、導師、義工等，給予他們幫助和教導，應該常懷感恩之心，將來成材後再回饋社會。

學員借太陽花祝願香港運程蒸蒸日上

學員教陳國基製作手工藝品，包括擴香石、乳霜、香水、永生花擺設等，陳國基說特別欣賞學員們精靈活潑、對答流利，學員向他講解製作過程時有條不紊，十分有系統，清晰易明，十分難得，例如問學員這些自製的香水保質期有多長，他們說「可以放到我用完為止」；又有學員借太陽花祝願香港運程蒸蒸日上，氹得大家開懷大笑。（有些國家父親節流行送太陽花／向日葵。）

楊何蓓茵：衷心感謝今日竭誠為民服務的公務員同事

今天是今年「香港國際龍舟邀請賽」第二天比賽，部份公務員要當值。楊何蓓茵除在Facebook上祝願爸爸父親節快樂外，亦表示衷心感謝今日竭誠為民服務的公務員同事，特別今日是今年「香港國際龍舟邀請賽」第二天比賽，這項載譽歸來的盛事，相信吸引不少市民及旅客在尖沙咀一帶觀賞精采賽事及「打卡」，部份同事要當值，未必能與家人一同度過父親節，想對這些同事說他們盡心盡責，以民為先，體現更新版《公務員守則》中，公務員須恪守的「以民為本」、具備「團隊精神」等基本信念，不但值得大家支持和肯定，作為父親的還給子女立了好榜樣，作為兒女的也不負父母的教導。

今天是今年「香港國際龍舟邀請賽」第二天比賽，部分公務員要當值。(楊何蓓茵FB)

至於今早到西九高鐵站出席「夕發朝至」動臥列車抵港歡迎活動的文化體育及旅遊局局長楊潤雄，亦上載到Facebook吃點心相片，說「一盎兩件！父親節快樂！」