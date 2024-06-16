父親節｜酒樓午市生意額比母親節多兩成　部長：喜出望外

最近天氣不佳，連日下雨，昨日（15日）更三度發出黃色暴雨警告信號，今日（16日）是父親節，天陰陰未有下雨，不少家庭把握時間到酒樓飲茶慶祝父親節。在旺角一間酒樓負責人表示，上年父親節下大雨，今早沒下雨，因而午市生意額比去年多約一成，與上月母親節相比更高出兩成，屬喜出望外。



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父親節的上午天陰陰，但未有下雨，吸引不少家庭把握時間到酒樓飲茶慶祝父親節。位於旺角的倫敦大酒樓人頭湧湧，不少家庭一起用膳，拿取點心亦要排隊。

去年父親節上午下雨，雨勢頗大及有幾陣狂風雷暴，多處地區錄得超過30毫米雨量。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠指，今日早上開始沒有下雨，市民紛紛外出用膳慶祝父親節，因此午市生意額比去年多約一成，與母親節相比多兩成。

他提到，以往酒樓生意額最高日子為母親節，但今年生意額比較差，因此父親節生意額比母親節為多，屬「喜出望外」。

他表示，今晚有顧客包場，預訂了全間酒樓的枱，雖然不是父親節用途，但就未能比較今年父親節晚市的散客訂枱生意。

葉小姐（左）與父母一如以往到酒樓用膳慶祝父親節。（鄧宇詩攝）

葉小姐一家三口一如以往到酒樓用膳慶祝父親節，她表示，因為到外國讀書已兩年沒有慶祝父親節。爸爸一臉笑容地表示，很開心，已兩年沒有在父親節與女兒食飯。

呂小姐一樣與父母到酒樓用膳，她以往亦會在父親節到酒樓慶祝，今年平平淡淡過節亦不錯。