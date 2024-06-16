父親節｜陳茂波踢波引申家庭幸福　支持啟德體育園辦國際盛事

今日(16日)是父親節，財政司司長陳茂波祝大家節日愉快，他在網誌分享跟幾位父親和兒子到球場踢波，「一家人開開心心、健康平安，這就是最大的幸福一家人開開心心、健康平安，這就是最大的幸福」。



陳茂波提到，過去幾年政府投入不少資源提升體育和康樂設施供市民使用，啟德體育園將於明年上半年落成啟用，將可支持本港舉辦更多國際級的體育和文藝表演盛事，同時為零售、餐飲及旅遊相關行業帶來更多生意。



陳茂波(左)昨日跟幾位父親和他們的兒子到球場踢波。(陳茂波網誌)

陳茂波網誌提到，昨日（15日）和幾對父子到球場踢波，但天氣有時不如所願，早上開波前有一陣陣雨，真的是「打波先嚟落雨」，但是，「落雨先嚟踢波」卻有著另一番樂趣，清爽的微風、柔和的日光，讓他們踢得更暢快。

從網誌上的影片中可見，球賽開始前，陳茂波和幾對父子跟隨專業教練熱身，比賽期間，陳茂波積極帶球，為孩子創造抽射機會，賽後他們合影留念，陳茂波表示，「我覺得今日四個（兒子）都很好波，同埋踢起來很有隊形，父親節一家人開開心心、健康平安，這就是最大的幸福。」

陳茂波(中)說，「覺得今日四個（兒子）都很好波，同埋踢起來很有隊形，父親節一家人開開心心、健康平安，這就是最大的幸福。」(陳茂波網誌)

提到運動，陳茂波表示，啟德體育園亦將於明年上半年落成啟用，屆時除為市民提供優質、多功能的康體設施外，亦將可支持本港舉辦更多國際級的體育和文藝表演盛事，讓更多市民和旅客可以觀賞到更多好的賽事和表演，亦將為零售、餐飲以至旅遊相關行業帶來更多生意。

有場地也需要節目，陳茂波表示，電影也是文化生活的重要部分，而電影票房反映市民對港產電影的認同，去年上映的《毒舌大狀》和近月的《九龍城寨之圍城》是香港電影史上首兩套票房過億的港產電影。他說過去20多年來，香港電影發展基金一直支持港產電影的創新和製作，特區政府亦持續給予基金支持，繼2019年《財政預算案》注資10億元後，去年《施政報告》亦宣布再注資14億元。

基金至今已資助100多部電影，涉及超過100名新晉導演和監製，同時發掘了大量年輕演員、創造數以千計的職位，相關電影獲得超過160個本地和國際獎項。政府亦積極率領代表團參加康城、柏林、威尼斯等國際電影節，將來亦會積極參與於多倫多、釜山及東京等地舉行的國際電影節。