澳門特首賀一誠：香港永遠是「老大哥」　感謝港府與李家超指導

澳門行政長官賀一誠表示，香港對澳門來說，永遠都是「老大哥」，是國際金融城市，對澳門多年來很多支持。他很感謝香港特區政府及行政長官李家超，對澳門很多工作上的指導，形容澳門與香港是「兄弟般的情感」。大灣區內，澳門與香港及廣東省9個城市共同謀劃發展，兩地特首互相拜訪亦常通電話，做好融入國家發展大局。



賀一誠形容香港永遠是澳門的「老大哥」（澳門新聞局相片）

賀一誠出席「機遇澳門」活動時又說，澳門的非博彩業發展，演藝及會展是其中一部分，其中演藝在過去兩年發展很好，不少國際影星喜歡到澳門演出，但澳門的室內場地較細，最多只能容納1.6萬人，室外場地卻會對附近居民造成影響，因此澳門將興建一個容納5萬至8萬人的表演場所，希望明年投入使用。

他又指，體育也是澳門的發展方向，每月會舉辦兩場國際體育盛事，如4月舉行的國際乒乓球錦標賽，迅速在網上賣出全部6500張門票，反映有關賽事有一定吸引力，對經濟亦有幫助。雖然去年票務收入只有10億元，但同時可帶動其他收入。

澳門未來發展體育、演藝和會展業（澳廣視網頁圖片）

另外，賀一誠指澳門政府今年是平衡預算，明年預計有盈餘，雖然3年疫情動用部分儲備，現時已恢復財政平衡，強調澳門沒有外債或內債，也沒有發債。