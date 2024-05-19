夏寶龍鼓勵連任特首？賀一誠：中央未同我傾過　惟曾指出政府不足

港澳辦主任夏寶龍今天（19日）結束7天澳門考察調研行程，澳門行政長官賀一誠被問到夏寶龍有否鼓勵他今年8月特首選舉競逐連任，賀一誠說「中央未同我傾過呢方面問題」，今次夏寶龍考察是考核特區政府工作，曾指出不足和存在的問題，並提出建議。賀一誠未有透露連任意願，僅稱「未去到呢個程序，有決定會通知你」。



至於夏寶龍今次訪澳7天，較去年多3天，是否為8月特首選舉做準備，賀一誠說考察澳門7天是要與今年考察香港的日數看齊，「你香港都無換屆啦，佢都去咗7日啦，係咪呀？」。



夏寶龍行程最後一天參觀「澳門蛋」體育館

夏寶龍最後一天澳門考察行程，先參觀俗稱「澳門蛋」的東亞運動會體育館，又到附近的運動員培訓集訓中心，了解澳門的大型運動設施，與運動員交流，之後離開澳門。

賀一誠今天（19日）在夏寶龍離開後會見傳媒。（澳門新聞局相片）

夏寶龍鼓勵連任？賀一誠：中央未同我傾過

賀一誠在夏寶龍離開後會見傳媒，他被問到夏寶龍有否鼓勵他連任行政長官，賀一誠回應說夏寶龍今次來到澳門，「對政府係一個考核，對我哋工作有一個好大支持，對我哋工作不足提出建議，對我哋存在問題，都喺行政、立法、司法（會面）提出中央對我哋要求，係本屆政府嘅考核」。他說，夏寶龍沒提及特首換屆工作，「中央未同我傾過呢方面問題」。

被夏寶龍指出不足 賀一誠：唔會有政府話對工作百分百滿意

被問到夏寶龍曾指出澳門政府工作有甚麼不足，賀一誠舉例澳門交通擁擠、路窄，形容夏寶龍都看到，亦有人向他反映。賀一誠說很多工作會在發展中一直調整，「唔會有政府話對工作百分百滿意」，會用行政管理做好這方面工作。

賀一誠今天（19日）在夏寶龍離開後會見傳媒。（澳門新聞局相片）

有否決定連任特首？賀一誠：未去到呢個程序

至於有否決定參選連任行政長官，賀一誠表示「關於選舉嚟講有冇作出決定，未去到呢個程序，有決定會通知你」。他之後再被追問連任的意願，僅表示「我今日唔會分享任何關於選舉問題」。

賀一誠今天（19日）在夏寶龍離開後會見傳媒。（澳門新聞局相片）

唔係話我哋今年換屆唔換屆，你香港都無換屆啦，佢都去咗7日啦，係咪呀？係咪香港換屆呀？都唔係呀嘛。 澳門行政長官賀一誠

行程較去年多3天為特首選舉準備？賀一誠：你香港無換屆都去咗7日啦

被問到夏寶龍今次訪澳7天，較去年多3天，是否為8月特首選舉做準備，賀一誠說因為夏寶龍今年曾考察香港7天，所以平衡之下澳門都要考察7天，「唔可以話香港7日，澳門4日」。他又說，中央要平衡兩個地方的關係，雖然澳門細、香港，但對中央而言兩個特區地位一致，重申今年訪問澳門7天都是對政府工作的考核，「你香港都無換屆啦，佢都去咗7日啦」。

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澳門沒新政制發展方向 賀一誠：你唔好將香港套入嚟

至於有否與夏寶龍討論未來澳門政制發展方向，賀一誠說澳門沒的新政制發展方向，「呢個係澳門，我諗你唔好將香港套入嚟」。

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夏主任強調要齊心協力把國際澳門大都市『金名片』擦得更亮，這個是對澳門特區的肯定和鼓勵，亦是對澳門特區未來發展的期許。 澳門行政長官賀一誠

賀一誠：會把澳門的「金名片」擦得更亮

夏寶龍今次考察行程包括到訪橫琴粵澳深度合作區、考察橫琴口岸、深合區政務服務中心、科創企業等，叮囑澳門要更好發揮獨特地位和優勢，推動經濟社會高質量發展，齊心協力把澳門國際大都市「金名片」擦得更亮。

賀一誠說，澳門將按照夏寶龍的囑託，把澳門的金名片擦得更亮，推動澳門不斷向前發展六項優勢，全力以赴，以及積極利用籌辦澳門回歸25周年和國家成立75周年雙慶活動契機，做好擦亮澳門國際大都市的「金名片」。他說，特區政府將全力推動經濟發展、改善民生，努力把中央給予的支持和關懷，轉化成動能，統籌發展和堅持不懈地推進「1+4」適度多元發展的策略。

去年澳門有2800多萬名旅客人次，賀一誠說今年目標約3000萬人次，過去高峰達4000萬人次，相信澳門承載力可以有「更好優化」，106平方公里的横琴粵澳深度合作區都可以服務旅客。

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賀一誠相信夏寶龍並非嫌澳門發展慢

對於夏寶龍指要加速發展深合區，是否嫌澳門發展有點慢，賀一誠說政策已經「落地」，故政府會加快推進，「各個地區領導人去到話，『呀要加速發展』，係咪代表你做得唔好，係咪好慢呢，呢個並不是嘅」。

至於如何改善中小微企的經營狀況，賀一誠說現時形勢改變，要適應和有新思路，坦言中小微企難經營，並非澳門一個城市發生的問題，周邊地區普遍都有這問題，故企業要轉型，政府會協助升級轉型，設專門部門跟進。