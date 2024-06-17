氫能發展｜陳克勤倡推動構建產業鏈　李鎮強倡設課程培育綠色人才

《香港氫能發展策略》今日（17日）出爐，多個政黨及議員表示歡迎。去年就「全面推動香港氫能源產業發展」無約束力議案提修正案的民建聯主席陳克勤認為，在關注氫能帶來環保效益的同時，亦應推動香港構建氫能產業鏈，包括探索在港應用正在發展的氫能上游技術的可行性；同樣有份就提修正案的自由黨李鎮強建議，本地大專教育及職專院校應增設與新能源及氫能產業相關的課程，培育綠色人才。



立法會環境事務委員會下周一開會討論《香港氫能發展策略》，委員會主席、民建聯立法會議員劉國勳期望，有了法律基礎及標準，政府可進一步發展氫能，成為國家發展氫能的示範基地，並與內地城市合作構建氫能走廊，促進協同發展，降低氫氣運輸成本。



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根據《香港氫能發展策略》，政府會從完善法規、制訂標準、配合市場、審慎推進等四個方面規劃未來的氫能發展，並就各項工作推出行動時間表，包括2025年上半年向立法會提出修例，為規管用作或擬用作燃料氫氣的生產、儲存、運送、供應及使用，提供法律基礎等；並且在2027年或以前；預備對接國際氫能標準認證，同時推動區域合作等。

陳克勤（廖雁雄攝）

陳克勤：採索氫能上游技術應用可行性

身兼行會成員的陳克勤認為政府所制定的方向正確，他指國家近年在新能源產業飛速發展，形成多個高質量的新能源產業鏈，成為國家經濟增長的新亮點，而氫能是國家未來能源體系的重要組成部分，亦是國家實現雙碳目標的重要發展路徑，發展氫能等新能源技術，不僅具有環保效益，潛在的經濟效益亦值得高度關注，認為在關注氫能為香港帶來環保效益的同時，亦應推動香港構建氫能產業鏈。

他認為除氫能交通工具的應用，正在發展的「光伏製氫」、「焚化制氫」等氫能上游技術，亦可以在香港探索應用的可行性，隨著大規模、成系統的氫能技術應用，香港未來可以成為國家氫能技術應用示範地，協助氫能源產業在「一帶一路」國家發展，透過香港發展氫能商機。

葛珮帆參觀了將於下半年作為試點投入服務的氫燃料電池洗街車。(葛珮帆提供)

葛珮帆期望政府加快採用氫能公務車

陳克勤黨友葛珮帆今午參觀了將於下半年作為試點投入服務的氫燃料電池洗街車，她指出車輛加氫快，只需數分鐘時間完成充填，且不用負載大量電池，車身較輕，行走時完全零排放，非常環保。

她指出過往在法例下氫氣屬危險品，導致氫能巴士及車輛未能通過行車隧道，今日政府正式公布合規的氫燃料電池車可以在隧道行駛，對推動本地氫能發展絕對是一大突破。她期望政府的其他公務車，例如垃圾車等亦能逐步轉用氫燃料電池車，進一步邁向香港2050碳中和的目標。

葛珮帆參觀了將於下半年作為試點投入服務的氫燃料電池洗街車。(葛珮帆提供)

劉國勳：促進氫能產業協同發展 降低運輸成本

另一名民建聯成員、立法會環境事務委員會主席劉國勳期望，有了法律基礎及標準，特區政府可進一步發展氫能，包括制定一系列支持氫能發展的專項基金及政策措施，如確立以綠氫為主，灰氫爲輔；提供稅收優惠、補貼等，鼓勵企業進行技術創新和產業升級，激發市場活力，積極發展氫能產業及產業鏈，促進新質生產力形成；並考慮於北部都會區建設氫能創科及培訓中心，鼓勵香港企業、科研機構和高校等開展氫能技術的創新研究，推動氫能技術的創新和發展；另外，與內地城市合作構建氫能走廊，促進本港氫能產業的協同發展，降低氫氣運輸成本。

劉國勳。（鄧穎欣攝）

李鎮強倡設課程培育綠色人才

同樣歡迎政策的李鎮強樂見特區政府正加緊追上最新的氫能發展，並將於今年內開展試驗氫燃料電池洗街車，相信會為未來使用更多氫能設備打下基礎。他期望，本地大專教育及職專院校應增設與新能源及氫能產業相關的課程，更應與大灣區內院校及企業合作，推出不同交流及實習計劃，以培訓更多本地的綠色專業人才，使特區能發展成為國家以至世界性的氫能人才庫，並能把握日後的北部都會區發展機遇，為綠色產業作出更大的貢獻。他續說政府要把握香港特區的獨有優勢，例如「一國兩制」及國際金融中心的地位，向世界各地的綠色產業提供綠色融資及其他專業服務。

李鎮強發言。（夏家朗攝）

陳沛良：修例有助拆牆鬆綁

選委界立法會議員陳沛良則指，氫能在香港仍然是新事物，隨著氣候變化，發展綠色低碳的氫能已是國際趨勢。他去年到大灣區考察環境事務時，已促請政府早日推出氫能源產業發展規劃，並盡快推動氫能立法工作，他樂見政府提出明年上半年提交修訂法例建議，為規管用作或擬用作燃料的氫氣提供法律基礎，他相信修例可為本港氫能發展拆墻鬆綁，制訂標準可鞏固社會對氫氣安全的信心，並確保氫能產業長遠健康發展。

陳沛良去年去大灣區考察環境事務時，促請政府早日推出氫能源產業發展規劃，並盡快推動氫能立法工作。(陳沛良提供)

他續說，香港的土地及資源始終有限，在發展氫能時要找準自身定位，加強與內地在氫能產業發展方面的合作，尤其是與大灣區城市優勢互補、共同開發，攜手把握全球能源變革趨勢及機遇，讓香港配合國策，加速推動能源清潔低碳轉型，早日邁向碳中和目標。