英美領事缺席夏商周三代展覽　周浩鼎：不猜測原因

民建聯今日（18日）邀請駐港的外國領事及外國商會人士參觀歷史博物館河南夏商周三代展覽，現場有超過30個外國領事出席，副主席周浩鼎形容領事反應踴躍。



對於英美領事缺席，周浩鼎說有廣邀不同國家的領事，領事按公務考慮決定出席與否，不猜測個別領事不出席原因，強調最重要是和到來的嘉賓交流。



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夏商周三代展是由康樂及文化事務署推出「中國通史系列」的首個展覽，系列將順序介紹中國重要的歷史時期，讓市民對中國歷史發展有一概括的認識。

劉震：明年推出秦漢文物展

文化體育及旅遊局副局長劉震在展覽開始前致辭說，政府一直非常重視弘揚和保存中華文化，未來將繼續舉辦更多展覽，讓大眾更了解中國歷史，歷史博物館每年都會按時間順序舉辦展覽，展示重要時期的歷史文物，明年將推出秦漢文物展。

出席同一場合的全國人大常委李慧琼稱，東西方文化交流的結合，使香港成為一個獨特的文化中心，邀請世界各地的遊客體驗和參與文化交流。她指香港要積極關注全球經濟文化動態，透過鼓勵商業和文化交流，與各國商會、企業結成更緊密的聯盟。展望未來，她說民建聯計劃加強與理事會、商會和商界領袖的合作，促進文化互聯互通和經濟發展，將繼續舉辦文化活動和展覽，也會積極參與國際文化交流，與世界分享香港故事和中國故事。

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周浩鼎接受媒體訪問時說，很多外國商會代表參與，他們從夏商周歷史了解文化起源，今次活動希望透過香港聯通的世界角色，向駐港外國領事代表和商會介紹中華文化，透過了解中華文化打開溝通渠道，有超過30個外國領事代表參加活動，未來會有安排更多活動，從多渠道民間協作說好中國故事。

周浩鼎確認英美領事未有出席活動，他說有廣邀不同國家的領事出席活動，他們按公務考慮決定是否出席，不猜測個別領事缺席原因，最重要是和到來嘉賓做好交流。