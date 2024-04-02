河南夏商周文明展4.3起開放　展出逾150文物　有夏代「陶豬頭蓋」

由弘揚中華文化辦公室與香港歷史博物館協作，推出首個中國通史系列展覽「香港賽馬會呈獻系列：天地之中—河南夏商周三代文明展」將於明日起（3日）在香港歷史博物館舉行，今（2日）舉辦開幕禮。展覽將展出由河南博物院及省內十多家文博機構借出逾150件／套文物，巿民可免費入場參觀。



「天地之中—河南夏商周三代文明展」部分展品



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展覽明日（3日）起至7月8日於香港歷史博物館開放，免費入場。展覽會展出由河南博物院及省內十多家文博機構借出逾150件／套文物，當中有33件／套為國家一級文物、約40 件／套首次離開河南省展出。透過展出夏、商、周三代珍貴文物，介紹河南省內重要的城址遺跡，及三代的政治、社會、禮制及文化面貌。

香港歷史博物館將會在展覽期間安排配套活動，包括河南博物院華夏古樂團音樂表演及分享。同時亦另設專家座談會及專題講座系列，帶領公眾探索河南商代考古的最新發現及青銅器的世界，均為免費入場，先到先得。

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古人審美理念注入陶豬頭蓋

河南博物院副院長張得水今（2日）與傳媒重點介紹亮點文物，其中「陶豬頭蓋」是夏代文物，以泥質灰陶製作，及以雕塑和刻劃手法塑造，將蓋頂部分塑造成豬頭形狀，五官細部惟妙惟肖，特別是把豬嘴置於蓋項，張揚其雄壯之姿，融藝術與實用於一體。

張得水表示，豬有財富的意思，而古人在此時期製作陶瓷有審美理念，並將其理念注入在陶瓷當中；豬頭蓋出士於新砦遺址祭祀遺跡附近，不見使用及磨損痕跡，故推測為祭祀器具。他表示，豬頭蓋實用之餘，亦是一件藝術作品。

河南博物院副院長張得水介紹文物。（梁鵬威攝）

最高級別九鼎八簋九鬲完整擺出

春秋時期的「王子午」鼎亦值得觀賞，「王子午」為春秋霸主莊王的兒子、楚共王的弟弟，曾任楚國司馬、令尹等重要職位。在其鼎身周園樂附着六條浮雕夔龍，咬着鼎的日治作探水狀，極具動感，靂現楚幽青銅器的獨有風格，同時鼎蓋與鼎腹内均鑄有銘文。

同樣來自春秋時期的青鋼禮器「九鼎八簋九鬲」，包括1組9件的蟠螭紋銅鼎、1組8件的竊曲紋銅簋及1組9件的夔龍紋銅鬲。張得水指今次可完整展示所有禮器相當難得，又解釋九鼎八簋九鬲屬天子級別配置，是周代最高級別的青銅禮器組合。

展覽設不同互動措施 供小朋友了解歷史文化

香港歷史博物館總館長伍志和表示，是次展覽是弘揚辦的其中一項重點項目，日後亦會有「中國通史系列」的項目陸續推出。他認為大家要了解中國文化，應先了解其歷史作為切入點，展覽就可以讓大家有系統地認識中國歷史發展。

香港歷史博物館館長（展覽及研究）許小梅提到，展覽中有不同互動遊戲及設施，包括安排予小朋友使用的文字板、多媒體節目以介紹青銅器製造等、「占卜」遊戲了解甲骨文、QR code了解文物詳細、與圖書館合作取得相關書藉、場外設教育閣，及為19件文物設有導賞語音資料等。

河南博物院副院長張得水亦指，展覽是通過各方共同努力及支持而成，展出了河南夏商周時期的代表性文物，參觀者可通過文物，了解中原地區早期的地位。

政務司副司長卓永興在開幕典禮中表示，中華文化博大精深，是中華民族的根、也是中華民族魂。他又指，今年政府成立弘揚中華辦公室，增強巿民文化知識及國家身份認同，而弘揚辦的重點項目「中國通史系列」展覽，望讓廣大巿民認識悠久的中國歷史及文化脈絡。

他又指，政務司司長會大力推動將成立的「愛國主義教育工作小組」，凝聚政府上下力量，全方位昇華愛國主義教育，增強香港市民對國家、中華文化的認同。