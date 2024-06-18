低空經濟｜顏汶羽倡九東試行無人機送外賣　順豐有意推無人機送貨

民建聯九龍東立法會議員顏汶羽今日（18日）與觀塘工商聯到深圳考察，分別參觀億航載人無人機、美團無人機外賣送餐服務及順豐無人機送貨服務，了解深圳在「低空經濟」上的發展。顏汶羽期望無人機送貨或送餐服務早日在香港「落地」，特別是位置偏遠或沒有固定交收地標等原因，平台難以安排車手送遞外賣，倡九龍東可成為其中一個試點，設立航線在大型商場MegaBox取貨起飛，送往啟德醫院旁海濱及海濱道公園等地方，發展活力海濱。



民建聯九龍東立法會議員顏汶羽今日（18日）與觀塘工商聯到深圳考察，分別參觀億航載人無人機、美團無人機外賣送餐服務及順豐無人機送貨服務，了解深圳在「低空經濟」上的發展。（顏汶羽相片）

顏汶羽聯同觀塘工商聯到訪「美團」，了解該集團由2021年起提供的無人機外賣送餐服務，有關服務至今在深圳、上海等城市有11個商圈共28條航線，累計完成超過25萬張訂單。配送地點可覆蓋外賣車手難以進入的地方，例如景區式或者不對外開的學校等。社會關注無人機的出現會否令外賣員失業，集團表示送餐仍以外賣員配送為主，另外車手可選擇轉職為無人機「地勤」。

民建聯九龍東立法會議員顏汶羽今日（18日）與觀塘工商聯到深圳考察，分別參觀億航載人無人機、美團無人機外賣送餐服務及順豐無人機送貨服務，了解深圳在「低空經濟」上的發展。（顏汶羽相片）

另外，考察團又到訪順豐了解無人機快遞服務，顏汶羽說據他了解順豐早有意在香港開展無人機快遞送貨服務。順豐擁有適用不同載貨重量及執行不同任務的無人機，在內地已開設跨區、甚至跨城無人機送貨航線。

民建聯九龍東立法會議員顏汶羽今日（18日）與觀塘工商聯到深圳考察，分別參觀億航載人無人機、美團無人機外賣送餐服務及順豐無人機送貨服務，了解深圳在「低空經濟」上的發展。（顏汶羽相片）

顏汶羽期望無人機送貨或送餐服務可早日在香港「落地」，特別香港部分地區因為位置偏遠或沒有固定交收地標等原因，平台難以安排車手送遞外賣。他表示，九龍東可成為其中一個試點，建議設立航線在大型商場MegaBox取貨起飛，送往啟德醫院旁海濱及海濱道公園等地方，順勢發展活力海濱。