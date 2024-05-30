全球首場《多啦A夢》無人機匯演早前在維港上空上演，旅遊界立法會議員姚栢良說，無人機能夠展現地區文化特色，是另類創新體驗，相信可提升香港吸引力和旅客體驗感。民建聯立法會議員葛珮帆建議，內地發展「無人機載人觀光」非常安全，建議引入到本港，在西貢萬宜水庫及地質公園等景點設試點。



議員倡本港引入「無人機載人觀光」 形容內地無大型意外非常安全

葛珮帆和姚栢良早前到深圳大梅沙考察無人機企業 ，試坐「無人電動垂直起降航空器」。姚柏良表示，不少企業有興趣引人「觀光飛行器 」，希望政府以創新思維，拆牆鬆綁，提供便利引入。

葛珮帆說，無人機在內地試飛3年，過程穩定及安全，只會在指定航線設置不同高度飛行，後台會透過3D技術監察飛行過程，確保安全及不會相撞，內地暫時亦沒有大型意外。

選委界陳紹雄補充說，低空飛行對路人的安全風險不容忽視，內地各省市批准無人機時需會考慮路線，部分位置屬禁飛區，建議初步試驗時要設定點、定線。

成立跨部門工作小組 設載人載貨試點

議員建議，由運流局牽頭成立低空經濟跨部門工作小組，統籌部門制定低空經濟發展策略，提供一站式服務，希望政府設飛行試點，例如無人機醫療服務等，又建議撥款成立低空經濟發展基金，希望政府急起直追，研究載人載貨的試點。