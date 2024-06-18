公務員學院與北大課程完結　林毅夫主講壓軸講座

公務員學院與北京大學港澳研究院合辦的「一國兩制」及當代中國深入研習課程，今日（18日）在政府總部舉行壓軸講座，邀請北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫講解在百年未有的大變局中，如何以新質生產力實現二十大的中國式現代化和高質量發展兩大任務。約170名高級官員，包括政治委任官員和首長級人員出席。



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政務司司長陳國基在致辭時表示，發展新質生產力與香港更好融入國家發展大局息息相關，而國家今年的政府工作報告明確將「大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力」作為首要任務，並就國家不同領域的工作提出全面部署，為香港在中國式現代化與高質量發展的新征程上展現新擔當、實現新作為，提供明確指引。

71名學員獲發結業證書

講座後隨即舉行「一國兩制」及當代中國深入研習課程的結業儀式，由公務員事務局局長楊何蓓茵和北京大學副校長方方教授主禮。共71名學員獲北京大學和公務員學院聯合頒發結業證書。

楊何蓓茵致辭時，勉勵學員要把一系列12講課堂中學到的知識和心得，應用在自己的工作崗位上，團結同心配合特區政府發揮香港的獨特優勢，推動香港更好融入國家發展大局，共同為「一國兩制」實踐行穩致遠貢獻重要力量。