無牌賓館｜首4個月巡查3048次檢控68宗　已超去年一半

佐敦華豐大廈4月10日發生致命火災，令人關注舊式大廈內消防問題，包括無牌賓館的風險。民政及青年事務局局長麥美娟回覆民建聯立法會議員鄭泳舜書面查詢時指，今年頭4個月，民政事務總署轄下牌照事務處巡查了3,048次，有68宗檢控，已經超過2023年120宗的一半。



民政事務總署牌照處執法人員聯同消防處，今年2月5及6日一連兩日派員喬裝顧客於港島及九龍區32個處所「放蛇」，並在懷疑無牌賓館蒐集證據。（民政事務總署提供）

麥美娟指，截至4月底，全港持有賓館（一般）牌照的處所為1,410個。而《2020年旅館業（修訂）條例》在2020年12月1日生效至今，共有60個賓館（一般）牌照的續牌申請因公契或政府租契有使用限制規定而未獲續牌，當中有15宗個案的持牌人向上訴委員會提出上訴，其中5宗已經完成上訴程序，上訴委員會決定維持不續牌。另有1宗個案的持牌人最終撤回上訴，9宗上訴個案正在處理。

油尖旺巡查1302次最多

今年首4個月，牌照處收到480宗涉及無牌酒店或賓館的投訴，巡查了3,048次，有68宗檢控，42宗定罪。當中的巡查數目和檢控數目，已經超過去年全年的一半。

牌照處亦列出18區巡查數字，今年首4個月以油尖旺最多，高達1,302次，其次是灣仔區巡查了702次，之後是中西區211次和離島209次。