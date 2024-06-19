大埔富蝶邨｜入伙裝修高峰期堆積「垃圾山」　房委會提三招望解決

新公屋大埔富蝶邨今年2月起陸續入伙，至今有超過6,100個租戶上樓，不過入伙、裝修高峰期，邨內堆積建築廢料，形成「垃圾山」，引起關注。房委會今天（19日）提出三招希望解決衛生問題，包括設置泥頭廢料收集站、加派清潔人手清理廢棄物、有需要時通宵運走廢料。



針對搬運車輛頻繁出入新屋邨，導致邨內塞車問題，大埔富蝶邨管理處要求進入富蝶邨停車場的車輛，提早一天電話預約。



新公屋大埔富蝶邨今年2月起陸續入伙，至今有超過6,100個租戶上樓，不過入伙、裝修高峰期，邨內堆積建築廢料，形成「垃圾山」，引起關注。（網上圖片）

入伙裝修高峰期堆積「垃圾山」 房委會提三招望解決

房委會在社交平台Facebook表示，新屋邨或屋苑裝修及搬遷高峰期，會出現廢棄物堆積問題，為應對這個「極端」情況，啟鑽苑和富蝶邨的物管公司預先採取多項措施應對：

（一）設置泥頭站和廢料收集站，供住戶或裝修工人放置建築廢料及傢俬包裝；

（二）主動加派清潔人手及夾斗車清理廢棄物；

（三）清潔工人有需要時會在通宵運走廢棄物。

搬運車輛頻繁出入致邨內塞車 入邨須提早預約

針對搬運車輛頻繁出入新屋邨，導致邨內塞車，物管公司加派人手在車輛出入閘機位置站崗，務求令車輛能有序出入屋邨或屋苑。

根據大埔區議員早前透露，大埔富蝶邨管理處已將閘口前迴旋處擴闊，將排隊車龍靠邊，騰出空間方便消化車龍，以及有空間讓72K巴士經迴旋處離開。 6月1日起開始，進入富蝶邨2期停車場的車輛，需要提早一天預約（預約電話：22561288）。

新公屋大埔富蝶邨今年2月起陸續入伙，至今有超過6,100個租戶上樓，不過入伙、裝修高峰期，邨內堆積建築廢料，形成「垃圾山」，引起關注。（潘耀昇攝）

新公屋大埔富蝶邨今年2月起陸續入伙，至今有超過6,100個租戶上樓，不過入伙、裝修高峰期，邨內堆積建築廢料，形成「垃圾山」，引起關注。（潘耀昇攝）

公屋住戶棄置雜物阻塞通道 警告無效者會被扣7分

房委會呼籲各住戶必須適時妥善清理建築廢料，提醒在「屋邨管理扣分制」下，如住戶所委聘的裝修承辦商於邨內棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道，妨礙清潔工作，房屋署會先向相關住戶作出勸喻，警告無效的住戶會被扣7分。

而在屋苑胡亂棄置包裝或建築廢料，有機會被檢控，最高可被罰款6000元。