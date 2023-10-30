公屋男租大埔富蝶邨自稱業主　網上邀開業主群組 網民回應超爆笑

公屋是不少低收入家庭的至佳選擇，不但屋租便宜，且普遍都有完善的交通配套。而公屋是屬於香港政府，大多屋邨的住戶都是以租戶的形式居住。近日，就有位港男在社交平台發文分享一位網民欲為其居住的公屋開一個業主群組，自稱業主一事引起大量網民熱議。



Facebook截圖

近日，一位港男在Facebook群組「大埔 TAI PO」發帖分享一位疑是居住在大埔富蝶邨鳳蝶樓的網民，自稱公屋業主並發文留言寫到：「有沒有鳳蝶樓業主？我準備組織鳳蝶樓業主WS（WhatsApp）關注組，大家協商鳳蝶樓各項事宜及互通訊息」更直指目的是為了「業主」們更好的及時溝通，底下更是留下了自己的電話號碼，並指示「業主」們「直接WS（WhatsApp）給我拉入群組並影像配房通知書簡單的鳳蝶樓三字。」

Facebook專頁公屋聯會相片

港男見及這位網民的無知言談，就發帖分享並嘲諷他：「提提你，富蝶邨係出租廉住房，業主係房屋署，即係特區政府。你只係一個租客。」事實上，富蝶邨都是政府的公屋之一，居民亦是租客的身份居住該屋邨，故而稱不上是業主。

《大叔的愛》劇照

一眾網民見及都紛紛留言抽水，因公屋是屬於政府，亦即是房屋署，故而有網民提議：「Add房屋署入去個業主群就得」，又留言反問「配房通知書=業主？」。亦因為公屋輪候時間長，且屋租便宜：「果然得公屋，得天下」、「有公屋就以為自己係業主」。

大埔富蝶邨分為第一、第二、第三期，而最早落成的第一期已於2021年的11月開始入伙，可提供六百多戶，暫時只有第1座斑蝶樓建成並已入住。以及一些基本的公共設施，例如：遊樂場、停車場、社會服務大樓及商店等。其餘的第二、第三期則分別在2024及2030年竣工，亦會增設更多社區設施。而鳳蝶樓亦是2024年才落成。