上任兩周年｜李家超稱司局長符要求留任　海外非常任法官制度繼續

特首李家超上任兩周年，他接受多間傳媒專訪指，任內多項工作已達至競選目標，而所有司局長符合要求、不會換人。被問到會否爭取連任，李家超指，目前只想做好行政長官的使命，「盡量爭取空間做多啲成績出嚟，就係個使命，別無他想」。



他續指，《基本法》容許海外非常任法官制度，會讓這個制度延續，但香港的法治精神是多元結合，並非建立在海外法官有否參與。



被問到會否爭取連任，李家超指，目前只想做好行政長官的使命。(資料圖片)

以「行船」喻團隊 稱團隊要建立

今屆政府上任兩周年，垃圾徵費一再押後、部分運輸及旅遊措施亦曾出現混亂，被問到是否有官員要問責，司局長能否於他任內全數留任，李家超表示，現時符合他的要求，當然會繼續，又以「行船」比喻團隊，「整體嚟講我希望團隊好似一隻船咁，呢隻船第一要前進，第二佢個速度應該要愈嚟愈快，第三最重要係咪方向正確。」

他認為團隊要建立，每個人的基礎不一樣，「有啲局新成立、有啲局好鞏固」，作為團隊要優勢互補、協同效應，大家要意識要一致，「呢幾點我都認為我嘅團隊係做到。」

會否考慮連任? 李家超：爭取做多啲成績 別無他想

李家超目前任期尚餘約三年，被問到會否考慮連任，他表示，「唔好理個時間長與短，如果你認為正確嘅，無論邊一個會去做呢個工作，係好嘅政策就會推行」。他續指，目前只想做好行政長官的使命，「盡量爭取空間做多啲成績出嚟，就係個使命，別無他想」。

垃圾徵費三度押後，餘下約三年會否再推，李家超則指，要視乎市民在整個參與度如何，又涉及750萬人每人多年累積的生活習慣要改變。他認為，政策需要認同感，否則會「事倍未必可以功半」，而懲罰式去執行不是正確方向，亦難以執行。

李家超稱，所有司局長符合要求，會繼續留任。（資料圖片）

會否考慮來自東南亞非常任法官？ 李家超：不排除任何可能性

近月有多名終院海外非常任法官突然辭任或宣布不續任，其中英籍法官岑耀信公開指，香港法治危殆。李家超指，這是個別人士看法，亦有已離開的法官對本港法治有信心，《基本法》容許海外非常任法官制度，他會讓這個制度「行落去」。

他指，法治精神不是建立在海外法官參與與否，而是每宗案件按法律原則、證據，由法官獨立審判，不受任何干預，而且他們是專業，「香港法官係做到呢樣」。至於日後委任海外非常任法官，會否考慮東南亞的普通法地區，李家超表示，由司法機構邀請，強調不排除任何可能。