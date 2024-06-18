港大風波｜李家超：副校長懸空5年不理想　不可能不影響行政工作

港大校委會主席王沛詩與校長張翔的校政風波未解決，身兼港大校監的行政長官李家超成立調研小組處理事件。李家超今天（18日）表示，初步發現港大校政有3個問題，包括部分副校長懸空超過5年、部分暫任副校長超過5年、部分職位4年換5人，批評情況不理想，「不可能不影響行政工作」。



李家超：如將港大利益放首位 看不到有不可解決的事

李家超今日（18日）出席行政會議前，被記者問到港大校政風波，當局早前表明如港大沒有良好管治，可能會收回撥款資助，究竟甚麼情況下會實行，以及港大風波何時解決，李家超回應說港大內部爭議以及行政有需要改善地方，政府成立調研小組處理，已經會見張翔及王沛詩，並會接見其他不同人士，希望盡快完成見面並了解實況，亦需要校對紀錄。他認為，如果將港大利益放於首位，看不到有不可解決的事，是意願的問題。

李家超：副校長懸空5年不理想 不可能不影響行政工作

李家超表示，初步可見部分副校長懸空超過5年，部分暫任副校長超過5年，部分職位4年換5人，情況不理想，形容「不可能不影響行政工作。」他指，撥款有問責協議確保公帑用得其所，亦要要配合整體發展，要盡快尋求共識處理優先事項，相關人士要全力配合，並表示王沛詩、張翔歡迎小組的成立，並會予以配合。