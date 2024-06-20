紫荊研究院民調：逾6成市民滿意李家超表現及港府維護國安工作

紫荊研究院最新調查顯示，62.5%受訪市民傾向滿意特區政府整體工作表現，表示傾向不滿意的則有28.4%；對於特首李家超工作表現，表示傾向滿意的有63.1%，而表示傾向不滿意的則有28.6%，結映特首李家超的施政表現得到市民普遍肯定。



紫荊研究院在本月6日至16日，以音頻電話隨機抽樣，成功訪問685名18歲或以上香港市民，了解他們對新一屆特區政府上任兩年以來整體表現的評價。

針對港府今年展開基本法第23條立法工作，《維護國家安全條例》在立法會全票通過，66.8%受訪市民表示傾向滿意特區政府在維護國家安全方面的工作，當中有32.4%表示非常滿意，另外有21.3%表示傾向不滿意。

調查指60.5%受訪市民傾向滿意房屋政策。（梁鵬威攝）

房屋政策方面，17.8%受訪市民對政府表現非常滿意，42.7%表示滿意，整體傾向滿意的比率達60.5%；另外有25.8%受訪市民傾向不滿意。針對保障勞工福利、改善民生、鼓勵生育、發展創科等工作，均得到過半市民認同。

調查亦問到對港府振興經濟發展、改善交通運輸、培育本地人才，以及推動金融市場發展等範疇的看法。其中，在振興經濟包括落實發展總部經濟、樓市撤辣方面的工作，以及透過推行「三隧分流」和「港車北上」等改善交通運輸措施方面，滿意的比率分別有50.0%和51.1%。