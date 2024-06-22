卓永興再巡九龍新界衞生黑點　屋宇署跟手拆僭建、清後巷

政務司副司長卓永興主理的整頓衞生黑點工作未停步，卓永興連日再到九龍、新界多個地點，視察衞生黑點有沒有改善，結果發現均有明顯改善。然而，有個「惡名昭彰」的地點，近日竟然「死灰復燃」，卓永興視察時了解如何處理，屋宇署則翌日完成清拆。



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馬頭圍道「惡人巷」拆完又搭

卓永興前日（20日）先到九龍3個「惡名昭彰」的地點視察，首先是馬頭圍道「惡人巷」，該處曾被人非法佔用多年，搭建僭建物和大型棚架，又堆放大量雜物，衞生惡劣。而在卓永興主持的「地區事項統籌工作組」介入後，這些僭建物和雜物已經清理，涉事人亦被判罪，屋宇署取消了該人的小型工程承建商資格。

不過，該人最近又重返現場搭建鐵架，卓永興與九龍城民政事務專員蔡敏君前日下午視察，並了解即將進行的清拆行動，屋宇署昨日（21日）已經拆除。卓又指各部門會密切注視該處情況，再有違規會馬上執法。

旺角花墟、深水埗「蛇巷」乾淨暢通

第二個地點是旺角花墟，該處行人路的阻塞問題由來已久，而在去年中食環署聯同警方執法後，違規情況已經大大減少。卓永興和和油尖旺民政事務專員余健強前日視察，店舖都都守法自律，行人路都均寬闊暢達，情況良好。卓永興與花店東主交談，對方明白街道需要平衡商戶和市民需要，卓永興亦買了一束向日葵以示支持。

最後卓永興到了深水埗長沙灣道和鴨寮街之間的「蛇巷」，該處以前長期堆積大量雜物，還飼養貓狗，造成嚴重環境衞生問題和鼠患。後來政府展開跨部門行動清理，再加設花盆和擋柱等，前日卓永興視察時仍然乾淨企理。深水埗民政事務專員黃昕然介紹，使用「後巷人工智能監察系統」能有效監察非法堆積和棄置雜物，而卓永興則鼓勵「以聰明的方式執法」。

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元朗新街、上水龍豐花園、大埔墟四里 均有改善

到了昨日，卓永興轉往新界衞生黑點視察，全部都能保持乾淨整潔。他首先到了元朗新街，該處店鋪阻街和垃圾堆積問題困居民十多年，經過密集執法後，已經清理乾淨。元朗民政事務專員胡天祐指，同益街市外安裝了監控攝錄機後，已杜絕了堆放雜物的情況。

接着卓永興轉到上水，和北區民政事務專員賴子堅巡視龍豐花園。以前該處店鋪阻街和霸路情況十分猖獗，行人路堆滿膠箱和發泡膠，坐輪椅的老人家無法通過，而在2022年底整頓後好已扭轉，連帶龍豐花園低座的鼠患情況都已大大改善。

最後卓永興到了大埔墟四里（即廣福里、大榮里、大光里、大明里）及鄉事會坊，與大埔民政事務專員陳巧敏檢視整頓成效，該處的店舖曾霸佔整條行人路，現在商戶均守法自律，連帶解決了衞生問題。