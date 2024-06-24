陳國基：逼人愛國無用要自發去愛　港人北上消費反映認同國家

身兼憲法和基本法推廣督導委員會的政務司司長陳國基表示，愛國主義教育要做得廣泛，深入民心，成為主流核心價值，但不能夠硬銷愛國愛港，「逼你、監你去愛國係無效果」，舉例月初維園舉行的家鄉市集也是愛國教育，「你唔去睇吓，都唔知原來梅州有梅菜、清遠有雞」，讓大家知道國家「原來有好多好嘢」。他又說港人北上消費反映認同國家，認為香港文化慢慢改變是好事。



陳國基接受報章訪問時表示，2019年反修例示威很多年輕人被煽動誤導，對國家認識淺，甚至沒去過內地，更遑論談愛國。（資料圖片/歐嘉樂攝）

陳國基接受報章訪問時表示，2019年反修例示威很多年輕人被煽動誤導，對國家認識淺，甚至沒去過內地，更遑論談愛國。他說，政府成立的愛國主義教育小組，第一步要大家認識國家，讓愛國成為主流價；其次要深入民心；第三，要自發愛國，「我逼你、監你去愛國係無效果嘅，要你由心底裏去愛先有用」。

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陳國基舉例，維園6月1日至6月5日舉行的家鄉市集，也是愛國主義教育之一，「你唔去睇吓，都唔知原來梅州有梅菜、清遠有雞」，認識每個內地省市都有特產、土產，「等你知道國家原來有好多好嘢」。 他又說，現時很多人北上，原因不只是因為價錢便宜，「啲嘢夠平，都要你認同先得㗎！」，認為香港文化慢慢改變是好事，相信反中亂港的人荼毒年輕人沒那麼容易。