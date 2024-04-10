愛國教育｜霍啟剛：體育是推動渠道　政府：聯絡國家隊奧運後訪港

身兼港協暨奧委會副會長的立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛，今日（10日）在立法會會議上指體育是推動愛國主義教育的渠道，質詢當局有否向中央港澳辦和國家體育總局接洽，安排國家隊運動員在巴黎奧運後訪港。文體旅局局長楊潤雄回應稱，會盡早和內地聯絡，希望如以往般能安排國家隊運動員在奧運後訪港，更希望國家隊有機會和本港運動員或市民直接交流，讓市民明白國家體育員為國家出力堅毅精神。



霍啟剛指體育是推動愛國教育的渠道（歐嘉樂攝）

身兼行會成員的劉業強今日在立法會提問有關愛國主義教育的推展工作，關注宣布成立「愛國主義教育工作小組」的工作進度。政制及內地事務局局長曾國衛指，現時國情和國安教育已融入愛國主義的元素和精神，教育局一直以互相支持和推動中小學國民國安教育，與愛國主義法相對接；現時不同愛國團體自發設立展廳以及不同形式的活動，支持推動國民教育工作，局方鼓勵各界豐富愛國主義內容，小組會和相關部門緊密溝通和配合，務求令全社會團結一致，營造愛國氣氛。

訪港的國家第一艘自主建造的極地科考破冰船「雪龍2」號，免費開放予預先登記的公眾和團體登船參觀，讓港人認識國家的科研成就。劉業強認為工作小組日後可促成更多類似活動在港舉辦。曾國衞稱工作小組會統籌協調不同政策，小組和政府部門商討以不同的方法推廣愛國主義教育工作。

而霍啟剛指體育正是推動愛國主義教育的渠道，期望政府能盡快與中央商討安排國家隊運動員在巴黎奧運後訪港。

楊潤雄稱國家發展成就館選址首選仍在市區（歐嘉樂攝）

文化、體育及旅遊局局長楊潤雄回應指，港府昨日公布購入七月巴黎奧運及殘奧會的電視轉播權，與電視台商討時也有要求要盡量多播放港隊和國家隊運動員參與的賽事，以回應市民對運動員的支持。他又稱會盡快聯絡國家體育總局安排國家隊運動員訪港。

堅持國家發展成就館在市區建設

另外，有關國家發展成就展館的選址問題，政府原建議設於尖沙咀科學館現址，再把位於沙田的文化博物館重新建設為科學館，引發文化博物館被「殺館」爭議。最終，康樂及文化事務署署長劉明光3月表明，國家發展和成就館將重新覓地，目前正在與政府相關部門。換句話說，文化博物館得以保留，科學館毋須遷館。

教育界立法會議員朱國強今日在立法會會議上建議，國家發展成就館可選址北都，帶動北都博物館群，較選址市區更合適。不過，楊潤雄回應稱目前想法仍然是在市區選址建國家發展成就館，希望市民和遊客能容易到達，整體博物館布局會盡快交到立法會事務委員會討論，聽取意見。