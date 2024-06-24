會展舉行跨部門反恐演習 鄧炳強偕立法會議員視察
撰文：潘耀昇
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立法會保安事務委員會一行15人，今天（24日）到會展視察政府跨部門反恐演習。
演習在會展紫荊廳舉行，模擬舉行國際會議期間，有本地恐怖分子計劃恐怖襲擊，施放危害物質物品，導致多名與會者受傷，政府相關部門採取行動阻止襲擊發生，及處理危險品。議員先聽取消防處和警務處講解，其後在保安局局長鄧炳強陪同下視察演習。
演習期間，配備全副武裝的反恐特勤隊及爆炸品處理課人員，迅速抵達現場，分別制服恐怖分子及處理危害物質製劑。消防處其後利用機械犬和無人機於搜索和在空中監測，聯同民眾安全服務隊、醫療輔助隊及醫院管理局拯救傷者，分流處理。
議員認為是次演習展示了各部隊專業及出色的能力，有效快速應對在本港發生的突發事故，平均一年兩次的大型跨部門演習有助提升各單位的協調及溝通能力。他們建議政府當局投放更多資源，繼續善用科技提升危機處理能力和前線人員的安全，舉例今次演習出動設有晶片及二維碼檢傷分類卡的「大量傷者事故檢傷分流系統」、國產實時監測消防員動向的室內定位設備，以及利用實時影像和數據檢測現場環境的危害物質機械犬。
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