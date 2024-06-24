會展舉行跨部門反恐演習　鄧炳強偕立法會議員視察

立法會保安事務委員會一行15人，今天（24日）到會展視察政府跨部門反恐演習。



6月24日，立法會保安事務委員會視察於香港會議展覽中心舉行的跨部門反恐演習。（立法會提供相片）

演習在會展紫荊廳舉行，模擬舉行國際會議期間，有本地恐怖分子計劃恐怖襲擊，施放危害物質物品，導致多名與會者受傷，政府相關部門採取行動阻止襲擊發生，及處理危險品。議員先聽取消防處和警務處講解，其後在保安局局長鄧炳強陪同下視察演習。

演習期間，配備全副武裝的反恐特勤隊及爆炸品處理課人員，迅速抵達現場，分別制服恐怖分子及處理危害物質製劑。消防處其後利用機械犬和無人機於搜索和在空中監測，聯同民眾安全服務隊、醫療輔助隊及醫院管理局拯救傷者，分流處理。

6月24日，立法會保安事務委員會視察於香港會議展覽中心舉行的跨部門反恐演習。（立法會提供相片）

議員認為是次演習展示了各部隊專業及出色的能力，有效快速應對在本港發生的突發事故，平均一年兩次的大型跨部門演習有助提升各單位的協調及溝通能力。他們建議政府當局投放更多資源，繼續善用科技提升危機處理能力和前線人員的安全，舉例今次演習出動設有晶片及二維碼檢傷分類卡的「大量傷者事故檢傷分流系統」、國產實時監測消防員動向的室內定位設備，以及利用實時影像和數據檢測現場環境的危害物質機械犬。