政府反恐專責組與物流業合作　鼓勵運輸工、速遞員等見疑即報

跨部門反恐專責組（反恐專責組）展開「物流業界『見疑即報』運動」，期望透過與業界的合作，鼓勵運輸工、速遞員等物流業界於日常工作期間，多留意可疑人物或活動，並適時作出舉報。除與物流業合作外，在去年成立全港首個以反恐為主題的8,000呎「安全社區體驗館」，以互動體驗的方式，向市民大眾進一步推廣「安全社區」。



香港警務處跨部門反恐專責組高級警司梁偉基指，去年9月，反恐專責組擴展至物流業界，展開「物流業界『見疑即報』運動」。（黃浩謙攝）

香港警務處跨部門反恐專責組高級警司梁偉基指出，自去年7月，反恐專責組接洽共54間的士公司協會和電召平台代表，一同走訪全港的石油氣加氣站，接觸超過2萬個業界成員。在去年9月，反恐專責組擴展至物流業界，展開「物流業界『見疑即報』運動」，接洽67間跨境和本地物流運輸公司，鼓勵業界於日常工作期間多留意可疑人物或活動，並適時作出舉報。

梁偉基續指，全港有超過16萬各物流業界相關行業從業員，包括運輸、倉庫、郵政及速遞服務，每日處理大量貨物及包裹，有些甚至會經常走訪全港不同地區進行派送工作，接觸各式各樣的人、事和活動，他們亦因此有機會遇到一些涉恐涉暴，或與其他罪案相關的消息。

梁偉基表示，反恐專責組其後亦將計劃推展至本地主要物流以及點餐外送公司，如Uber Eats、foodpanda等外賣平台，加強業界的反恐和防罪認知以及應變能力。（黃浩謙攝）

梁偉基指，反恐專責組於去年9月率先以跨境物流業界，包括海陸空跨境運輸業界、貨運站、倉庫及物流中心等業內人士，為重點推廣目標，並以「準確預報•見疑即報」為口號，鼓勵跨境業界提供準確貨物資料，通報任何可能與涉恐涉暴有關的可疑物品，如槍械、武器，以及可疑付貨人和收貨人等。

他表示，反恐專責組其後亦將計劃推展至本地主要物流以及點餐外送公司，如Uber Eats、foodpanda等外賣平台，加強業界的反恐和防罪認知以及應變能力。他指，參與計劃的公司反應非常正面，除致力安排員工參與由反恐專責組舉辦的「安全社區」講座外，有部份參與公司更於內部或其互聯網發布相關資訊，提升員工的反恐意識。

8000呎「安全社區體驗館」 設多個虛擬實境裝置遊戲

梁偉基指，「安全社區體驗館」自啟用至今年4月中，已舉辦共92場活動，接觸超過3000名來自社會不同界別和群組的市民。（黃浩謙攝）

除與物流業合作外，在去年成立全港首個以反恐為主題的「安全社區體驗館」，以互動體驗的方式，向市民大眾進一步推廣「安全社區」。梁偉基指，體驗館自啟用至今年4月中，已舉辦共92場活動，接觸超過3000名來自社會不同界別和群組的市民。

「安全社區體驗館」佔地8000呎，內含12個遊戲互動區域，當中，多個遊戲攤位設虛擬實境裝置，增強真實感，例如參加者可透過虛擬實境裝置，以第一身視覺體驗空中救援及撲滅山火等任務；參與者可以用虛擬實境眼鏡進入不同的虛擬場景，模擬當遇到暴力襲擊時應如何運用「閃避求」來應對，保障自身安全等。除設遊戲區外，體驗館有多個打卡位置予市民打卡，亦設互動小劇場，市民可在劇場中與角色互動，增加觀眾投入感。

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「安全社區體驗館」

地址：灣仔告士打道5號稅務大樓25樓

費用：免費

所有參觀者均需預約：

歡迎學校、社區組織或機構以團體形式預約參觀；公眾可於特定時段預約團體參觀。

預約方法：

透過微信「安全社區小程式」進行預約或致電3660 0548 向反恐專責組人員查詢。