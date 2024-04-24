反恐舉報熱線接2.8萬條訊息　有市民成功舉報　最多獲發5位數獎金

反恐舉報熱線由2022年6月成立至今年4月中，已接獲超過2.8萬條訊息，當中，一名網民在互聯網發現有人散佈涉恐涉暴的貼文，經警方調查後，發現貼文與煽動罪行有關，警方拘捕涉案人士。成功舉報的市民當中，有人最多獲發5位數「反恐賞金」。香港警務處跨部門反恐專責組高級警司梁偉基指，迄今接獲超過7,000個的舉報人次，當中有超過一成三的案件獲轉介至相關部門跟進。



反恐專責組指，反恐舉報熱線由2022年6月成立至今年4月中已接獲超過二萬八千條訊息，涉及超過七千個舉報人次。（黃浩謙攝）

反恐舉報熱線由2022年6月成立至今年4月中已接獲超過2.8萬條訊息，涉及超過7,000個舉報人次。

香港警務處跨部門反恐專責組高級警司梁偉基指，反恐舉報熱線推出不久已經收到不少「見疑即報」的舉報，包括有搬運工人舉報違禁武器、報案人得知社交圈內有人非法藏有爆炸品、網民於網上社交媒體發現涉恐涉暴的帖文，近月亦有熱心市民舉報懷疑住宅大廈過量儲存危險品，牽涉國安問題，以及途人舉報放置路邊的可疑物品（例如行李喼和可疑裝置）等。

上述部分案件已獲發「反恐賞金」，最高金額為5位數字的賞金。而個別一些不涉及恐怖或暴力活動的舉報，亦獲推薦至其他警隊的賞金計劃，或好市民獎而獲發賞金。

梁偉基分享市民向警方舉報而獲得「反恐賞金」的案件，當中，一名網民在互聯網發現有人散佈涉恐涉暴的貼文，經警方調查後，發現貼文與煽動罪行有關，警方拘捕涉案人士，而舉報者亦獲得賞金。（黃浩謙攝）

梁偉基分享兩宗市民向警方舉報而獲得「反恐賞金」的案件，當中，一名網民在互聯網發現有人散佈涉恐涉暴的貼文，經警方調查後，發現貼文與煽動罪行有關，警方拘捕涉案人士，而舉報者亦獲得賞金；一名職業司機的舉報，協助警方拘捕兩名涉及炸彈嚇詐案件的人士，亦獲發放賞金。

梁偉基指，隨着對不同行業和廣大市民進行的「全民反恐，見疑即報」宣傳教育工作，市民的警覺性都已有所提升。他指出，過往會有不法份子將槍械拆開不同部件，「化整為零」，在輸入至本港時才進行組裝，但在加強規管槍械原件入境的法例後，「我哋睇到輸入槍械原件個案有大幅下降」。

他亦指，現時本港面對恐襲風險維持「中度」級別，反恐專責組亦一直關注不法份子進口槍械、爆炸品及武器等危險品到本港的問題。

香港海關情報科反恐怖活動統籌課監督何美玲指，海關在倒截爆炸品入口時會查看入口紀錄，若發現有人在海外購入大量化學品，並且該化學品在本港亦能以便宜的價格購入，便有機會引起海關的懷疑。（黃浩謙攝）

香港海關情報科反恐怖活動統籌課監督何美玲指，海關在倒截爆炸品入口時會查看入口紀錄，若發現有人在海外購入大量化學品，並且該化學品在本港亦能以便宜的價格購入，便有機會引起海關的懷疑。何美玲補充，向本港入口槍支、彈藥及武器較多的國家為美國、德國。