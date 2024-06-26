2047地契續期｜自動續約50年所有條款、權益不變　條例下月生效

為更有效地處理未來大量土地契約到期的《政府租契續期條例草案》，今日（26日）三讀通過，下月5日生效，原有條款、權益和產權會以原狀過渡，省卻和業權人簽訂新契約的程序。



林健鋒（立法會直播截圖）

明年會有大量契約到期，現行機制不夠有效，要修例以省卻和業權人簽訂新契約的程序，一般用途地契將獲自動續期50年，不需要補地價。條例草案委員會主席林健鋒說，今次立法只改變續契方式，省時省力，有穩定的民生、增加投資者發展土地的信心的作用，又指政府公布向立法會提交條例草案後，有商會和投資者向他反映，是香港高度自治和自由再延長的好消息。

委員工聯會梁子穎留意到，條例草案保留沿用法例和標準包括容許續期契約達50年等，擔心此例一出，變相土地契約變無限期契約，似賣斷土地。

洪雯。（資料圖片/歐嘉樂攝）

約30萬張地契2047年6月底到期

對於有意見說對大商家有利，選委界洪雯認為看法狹隘，指很多地契屬住宅等用途，香港有一半家庭有自己物業，是否要補地價會影響一半家庭。

香港回歸「50年不變」承諾，如今已過一半，洪雯說投資者和港人開始思考2047後的環境，到期地契處理是標誌性的工作，2047年6月30日當日將有約30萬張地契到期，能否和如何續期等是「一國兩制」何去何從的大問題，強調香港要修例，以更好銜接回歸後第二個50年。

龍漢標。（梁鵬威攝）

經民聯龍漢標說，香港有超過130萬名自置物業業主，業主能否順利將租契續期，是否需要補地價，會影響到物業價值和投資者信心。他提到2006年港島薄扶林花園租契到期，就正好說明事實，當時有個千戶業主為要應付租契到期法律問題，花上大量金錢和精力，而有樓宇按揭嘅業主，更加要處理銀行更新按揭文書要求。龍漢標指，政府在土地租契問題上，經常都強調業主擁有絕對話事權，而薄扶林花園經驗，終於讓政府決定以清晰、一致確定並且有效率方式為租契續期，令到業權人得到相應保障。

甯漢豪（立法會直播畫面截圖）

到期前最少6年 分批刊憲續期

發展局局長甯漢豪指，地政總署處長將在每批地契到期前最少6年，每年在憲報刊登續期公告，原有條款、權益和產權會以原狀過渡，政府只會在地契加入保障政府執管權的必要條款，雖然相信業權人不選擇續期的情況少見，但條例草案都會說明有關安排。

甯漢豪續指，今次立法並非改變土地續期政策，而是引入簡化方式因此保留1997年土地政策下列明續期毋須額外補地價的條文，也不會影響政府對租契的完全酌情權。若較長遠的日後，政府和社會都認為要調整安排，就應留待未來政府按需要和社會共識提出修訂，以免釋放錯誤訊息，影響社會穩定及經濟發展。