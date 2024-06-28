香港01八周年｜楊何蓓茵：愛國愛港、德才兼備的公務員團隊

撰文：楊何蓓茵（公務員事務局局長）

公務員事務局局長楊何蓓茵。（資料圖片/林靄怡攝）

世界局勢複雜多變，特區政府要把握機遇、克服困難，帶領香港向前發展，要有一支愛國愛港、能力突出、熱心服務公眾的公務員隊伍作為政府的骨幹，貫徹落實「一國兩制」和支持香港特區政府施政。新時代對公務員的其中一個要求就是提升質素，與時並進，因此加強培訓和做好招聘是公務員事務局兩項重點工作。

要提升政府治理能力和效能，公務員不但要學習新知識、新技能去應對未來挑戰，而且必須深化對國家和時局的認識。公務員事務局致力通過公務員學院加強培訓，為公務員提供管治、領導才能、公共政策制定和國際視野方面的培訓，並會安排更多中、高級公務員參加內地及海外培訓，以進一步提升他們的國家觀念和國際視野。

公務員事務局去年首先開展與粵港澳大灣區內地城市合辦的公務員交流協作項目，目標是雙方每年互派約10名中高級公務員參加，每次交流為期約三個月。(資料圖片/黃浩謙攝)

香港公務員在推動大灣區高質量發展擔當重要角色，大灣區內地城市公務員的交流計劃就在這個背景下於去年誕生，而首批十名香港交流人員不久前完成在深圳交流。香港公務員可藉此深度體驗內地城市的發展和駐地政府的工作，日後能積極配合大灣區發展策略。

為了更好融入國家發展，做好「十四五」規劃下香港「八大中心」的定位，並為市民提供優質的公共服務，政府要維持一支有質素而通曉兩文三語的公務員隊伍，招聘人手秉持質量並重的原則。除本地大學應屆畢業生外，我們自去年六月起擴大投考需學士學位學歷要求公務員職位的資格至大學三年級學生，希望盡早招攬優秀人才加入政府。我們亦多管齊下，加大力度向青年及各界人士宣傳招聘安排，今年下半年會與約二十間本地高等教育院校合作舉辦政府職位招聘展覽專場或招聘講座，讓學生一次過了解多個公務員職系的工作，鼓勵和吸引青年人加入公務員行列。

楊何蓓茵（第二排，左四）和公務員事務局常任秘書長梁卓文（第二排，左三）曾到北京，與在當地高等院校就讀的香港學生聚會（政府新聞處）

我們亦加強到內地、海外，向香港學生宣傳。去年我們開始派員前往內地，到北京、上海、廣州和廈門多所大學及特區政府駐當地辦事處舉行招聘講座，並持續透過特區政府駐內地及海外的經濟貿易辦事處宣傳新一輪招聘，積極吸引身在內地的港籍學生、居住在內地的港人、海外畢業生加入政府。

除了為公務員隊伍注入新知識和添「新血」外，我們亦會繼續強化公務員管理務求培育一支愛國愛港、德才兼備、以民為本、廉潔高效的公務員隊伍，建設香港和貢獻國家發展。未來我們會繼續以媒體為夥伴，把公務員的訊息帶給市民，讓公眾多了解公務員的運作和好故事，支持公務員的工作，亦吸引有志之士加入我們的隊伍。