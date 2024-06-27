下月交代規管網約車平台　林世雄有信心餘下任期內解決爭議

規管網約車的研究結果下月出爐，運輸及物流局長林世雄透露若就網約車平台作出規管，例如發牌的話，相關平台應負的責任；但尚未觸及是否要為網約車及司機發牌，局方亦未有具體立場，但他有信心本屆政府餘下3年任期可解決的士和網約車之間爭議。



林世雄。(歐嘉樂攝)

的士和網約車爭議持續不斷，早前更有的士司機「放蛇」，協助打擊網約車。林世雄接受《明報》專訪時透露，即將交代的規管網約車研究結果，重點為網約車平台，參考外國經驗，網約平台或需領牌，由平台負責確保車輛有合法牌照，當局下月會先交代如需發牌，網約平台應有何責任；又稱向網約車及司機發牌是「好後的事」，是次研究未觸及，政府亦未有具體立場，局方會先聽意見再決定。

網約車平台Uber早前表示樂意配合政府規管安排，對於安排細節，林世雄表示現階段討論對網約車司機規管「太細緻」，局方下月集中做兩件事，一是改善現行法例，讓政府更有效打擊非法載客取酬；二是交代網約車平台研究，局方就外國如何規管已做調查。不過他說外國經驗顯示，規管平台主要需處理兩大問題，包括平台需否領牌及有何責任。

他強調理解，需處理市民對點對點交通服務的訴求和需求，承諾任內為整體網約車服務制定規管框架，有信心本屆政府餘下3年任期可解決的士和網約車之間爭議，盼「大家畀少少耐性」。