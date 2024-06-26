規管網約車同時優化的士服務　李家超：面對和正視利益的藩離

政府下月公布規管網約車平台的研究結果。行政長官李家超承認，網約車確實滿足到部分市場需求，政府的研究方向是提升的士服務的同時，亦妥善處理網約平台規管，若規管得好會相得益彰，會以符合公眾利益的方式處理網約車議題。 他形容政府處理此議題：「是面對和正視利益的藩離」。



至於是否意味現時的網約車平台如Uber有望合法化營運，及會否擔心影響的士牌價，李家超回應稱，如果的士服務受歡迎，相信對牌價會有正面影響，指多人坐的士，營業額和司機收入亦會增加，做到「自生引擎」。



行政長官李家超在行政會議前見記者。（蘇煒然攝）

政府下月公布規管網約車平台的研究結果，李家超接受《星島日報》訪問中被問及國家主席習近平於前年七一重要講話中，表明全力支持香港積極穩妥推進改革，破除利益固化，採用牌照永久制的的士業正是其中一個例子時指，網約車確實滿足到部分市場需求，政府的研究方向是提升的士服務的同時，亦妥善處理網約平台規管，若規管得好會相得益彰，會以社會最大公約數、符合公眾利益的方式去處理網約車的議題。

政府下月公布規管網約車平台的研究結果。（資料圖片）

李家超說，規管網約平台是正確的方向，有關平台會容許的士一併接受網約，令的士可繼續營運並提升服務質素。被問到這是否意味現時的網約車平台例如Uber有望合法化營運，及是否擔心影響的士牌價，李家超回應指，如果的士服務受歡迎，相信對牌價會有正面影響，指多人坐的士，營業額和司機收入亦會增加，做到「自生引擎」。

李家超指的士是公共運輸政策很重要的部分（黃浩謙攝）

李家超強調，的士是公共運輸政策很重要的部分，政府提出的車隊制，也是希望業界做得更好、專業化管理，競爭之下可提供最好的服務。他說政府歡迎各方提意見，確保所有問題考慮透徹，面對風險挑戰有相應措施處理，整個過程一直推進：「是面對和直視利益的藩籬。」

簽署《維護國家安全條例》刊憲生效，李家超形容完成23條立法是里程碑成果（政府新聞處圖片）

形容完成23條立法是里程碑成果

訪問中，他也有談及終於完成落實《基本法》23條本地立法，指是他上任近兩年來，感受最深和最具滿足感的政策，形容是「里程碑成果」，今屆政府絕大部分政治工作已完成，但社會仍要保持警惕，提防來自海外的政治風險，政府亦會通過愛國主義教育、國安教育提高市民意識。

李家超：經濟轉型有觀望期 一定有方法迎難而上

提振經濟方面，李家超指今年首5個月旅客按年增長78%，其中內地旅客增幅達73%，一些東南亞國家如菲律賓、泰國的走勢更理想，認為再加上航班運量、酒店、餐飲等配套繼續完善，可發揮乘數效應帶動消費。不過，他又指經濟轉型期一定會經歷觀望期，可能有人心裏有不舒服的感覺，但相信香港一定有方法迎難而上，政府亦會繼續推動盛事經濟。

至於外界指今年盛事列表項目多達210項，太多、難以聚焦，李家超稱理解社會擔心，亦認為「質」與「量」同樣重要，但提振經濟過程有先後步驟，指香港經歷2019年「黑暴」和疫情兩大挑戰，很多經濟範疇都要加倍努力，重新發展，過程中「提量」是首要條件，當建立了一定基數後，才有條件進一步細化，又以餐廳為例，首要是「坐滿」，否則沒有條件「揀客」，之後再考慮提高消費，不能先「排斥」某一些生意。

啟德體育園明年啟用。（園區提供圖片）

配合啟德體育園啟用 爭取世界矚目盛事落戶香港

啟德體育園明年啟用，李家超透露，有嘗試爭取一些具號召力、世界矚目的表演盛事在啟德體育園舉行，並盡可能滿足對方需求，但商業原因需要保密。他稱會極力爭取，尤其是一些影響力巨大、宣傳作用高、帶來的經濟效益大的名人，但形容好似「追女仔」，這些活動一定很搶手，過程難以立即向外公開。他說啟德體育園主場館有5萬個座位、交通配套完善、有完備的商業和娛樂等設施，表演者到場表演，定必覺得相得益彰。

他形容啟德體育園肯定是香港未來盛事經濟方面的金漆招牌，政府一定會做好預演，確保運作暢順。