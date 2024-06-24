規管網約車｜Uber：未被諮詢盼與政府溝通　倘發牌冀靈活處理

政府下月公布規管網約車研究，的士與Uber等網約車再揭爭議。Uber香港區總經理鍾志霆表示，參考Uber在世界各地經驗，相信網約共乘與的士可以找到合適方法共存，但首要保障司機有靈活的工作框架，若政府考慮為網約車發牌，取牌條件設下工作時數等要求未必適合，但同意可設立一些安全準則。



他又說，Uber積極與政府溝通，但政府未就網約車規管事宜諮詢Uber，期望與政府商談合適方案，推動「Uber+Taxi,Better Together」的願景。



Uber香港區總經理鍾志霆表示，參考Uber在世界各地經驗，相信網約共乘與的士可以找到合適方法共存。（何瑞芬攝）

不少Uber司機重視靈活工作空間 冀網約發牌條件不規管工時

今年是Uber進軍香港十周年， Uber香港區總經理鍾志霆今日（24日）與傳媒會面，提到對政府規管網約車，指Uber在1萬多個城市推行，強調網約車有許多不同模式可與的士業共存，包括有合理汽車標準、優質客戶服務，靈活的收費，更重要是提供靈活工作框架予司機。

鍾稱，不少Uber司機反映最重要有靈活工作空間，例如部份司機視Uber是副業，也有司機一星期駕駛時數不多，甚至疫情期間，不少人失業後駕駛Uber維生，提供許多不同形式的工作機會。他指，若政府考慮向網約車司機發牌，取牌條件應以靈活為主，最重要保障其靈活工作的空間，如果有工作時數要求或有困難。

Uber香港區總經理鍾志霆表示，參考Uber在世界各地經驗，相信網約共乘與的士可以找到合適方法共存。（何瑞芬攝）

稱新加坡引入Uber後 的士業規模無縮小

鍾志霆重申，希望有「win win win win」方案，包括政府、的士司機、車主等在內都可共贏。他舉例指，澳洲目前要求點對點出行須多支付數元，相關金錢會放到類似一個基金中，反饋予當地的士業界。他稱不同地方不一，正檢視有何解決方法適合香港，但指新加坡引入Uber後，的士業規模也無縮小，因的士可以在街截客，仍有一定優勢，網約共乘則只有點對點截客。

問及業界放蛇捉白牌車、政府打擊白牌車事宜，他再三強調希望網約車與的士共存，希望能支持司機，又稱過去10年已在港接載約400萬名乘客，超過香港人口一半，大部份乘客覺Uber為香港帶來益。

至於滴滴出行、高德打車先後打入香港市場，以及的士車隊制的推行，他認為是好事，提供良性競爭，也認同的士車隊制可提升的士業服務質素。

的士業界早前開始禮貌運動，禮貌大使在銅鑼灣時代廣場的士站，向司機跟乘客派發宣傳單張和紀念品。（資料圖片/江麗盈攝）