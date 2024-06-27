新質生產力｜經民聯推15項建議　推動半導體及低空經濟

為加快發展新質生產力，政府推出不少措施。經民聯今日（27日）發布「發展香港新質生產力研究報告」，稱香港應聚焦「新服務、新製造、新業態」，並提出15項建議，包括培育相關人才、發展低空經濟、支持發展微電子技術與半導體產業等。



對於半導體發展，經民聯主席盧偉國稱，香港要在產業鏈中尋求最適當的定位，以支援國家在相關產業發展。副主席梁美芬指，香港並不能因為內地走得前，就不推動半導體產業發展。

香港可為內地產品提供認證及測試服務

在「新服務」方面，行會成員、經民聯副主席林健鋒稱，部份內地產品性價比高，但國際市場信心不足，香港則有健全的認證制度及良好的國際聲譽，可以為內地企業提供第三方認證及產品測試，提高海外及本地買家對內地產品的信心。

梁美芬則表示，香港可為中國品牌提供「新服務」，提升品牌的國際知名度和影響力。此外，她認為要積極與大灣區內地城市討論加強低空經濟領域合作，以帶動相關產業。

倡北部都會區批地予企業興建設施

在「新製造」方面，經民聯立法會議員吳永嘉表示，預計內地半導體需求持續增長，香港在上游研發領域有優勢，加上國家的支持，相關產業可為本地新質生產力發展帶來推動作用。

經民聯立法會議員陳祖恒建議，在北部都會區的創新科技地帶實行先行先試的土地政策，包括參考內地創科園區發展模式，直接批地予相關企業，讓他們自行興建貼合業務需求的設施，以吸引新興產業的龍頭企業落戶。

與內地城市合作 達致優勢互補

「新業態」方面，經民聯立法會議員陸瀚民建議與內地展覽業界加強協作，舉辦更多旗艦會議展覽。該黨另一議員龍漢標認為要更好對接大灣區和廣東自貿試驗區，例如香港基礎科研有優勢、深圳成果轉化實力超卓，兩地可以優勢互補，成為更具競爭力的創科集群。