經民聯憂長者「棺材本」因騙案血本無歸　倡強化防騙App功能

香港現時每五名港人就有一人是長者，已進入「超高齡社會」。經民聯今日（7日）發表長者安老問題研究報告，提出完善「四老」，即安老、養老、敬老及護老的政策。



其中，經民聯留意到近日長者騙案急增，擔心長者「棺材本」被騙走，立法會議員陳祖恒建議強化防騙App功能，同時與銀行制訂提款轉帳防騙機制。



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經民聯主席盧偉國表示，香港有四成長者是獨居或僅與老伴同住，缺乏足夠的照顧和關懷，又指十個長者四個貧窮，長者貧窮問題不斷惡化。他更留意到近日長者騙案屢見不鮮，不少長者的「棺材本」被騙走等，故經民聯認為政府要整合以往零碎的安老措施。

養老方面，立法會議員龍漢標建議在北部都會區建設長者安老中心，提供多元化長者住屋，同時擴大醫療劵適用範圍至大灣區外廣東省城市和福建省。敬老方面，經民聯副主席梁美芬認為必須維持兩元乘車優惠，「既彰顯敬老精神，同時鼓勵長者發揮餘熱」。

建議制訂長者提款轉帳防騙機制

安老方面，立法會議員陸瀚民建議設立「社區長者服務基金」支持地區安老服務，明確要求區議員和關愛隊為長者提供服務。護老方面，立法會議員陳祖恒建議強化防騙App功能，主動阻截可疑來電和短訊，另外，建議當局和銀行聯手制訂長者提款轉帳防騙機制，為長者客戶戶口設定提款和轉帳上限。

經民聯副主席林健鋒強調，長者為香港的繁榮發展拼搏大半生，社會應該回報他們對香港的付出，給予他們更大的支持和關顧。