參觀M+貝聿銘展　林定國：美秀美術館的《桃花源記》概念令我驚嘆

「貝聿銘：人生如建築」首站周六（29日）起在香港M+博物館展出，律政司司長林定國今晚（27日）先睹為快，細閱貝聿銘70年職業生涯的珍貴紀錄。



林定國和立法會主席梁君彥今日受邀到M+博物館率先參觀，欣賞貝聿銘繪製的草圖、模型和相片，並參與開幕典禮，見證貝聿銘在建築上所作的偉大貢獻。

貝聿銘的作品遍布世界各地重要城市，更成為地標建築，出自他手筆的中銀大廈，就是香港城市面貌中極具標誌性的建築之一。林定國表示，在眾多作品中，位於日本的美秀美術館最能打動他，「當我穿過靜謐、猶如時光隧道的長廊後，美秀美術館豁然展現於眼前，我驚嘆於貝聿銘能將陶淵明的《桃花源記》的概念如此融入建築之中。」

林定國說，據了解過去很多著名機構都邀請貝聿銘策展，但都一一婉拒，而香港M+博物館最終為貝聿銘籌備首個回顧展，並為世界巡展的第一站。林定國認為，反映香港作為文化及藝術創新之都，能夠成為連接世界各地的文化藝術匯聚香港的橋樑，同時展現於國際的舞台上。

他期望西九文化區能繼續推動、策劃更多文化活動，正如貝聿銘所言：「藝術博物館並非紀念館，應該設計成吸引公眾來尋樂的地方。」

香港M+博物館「貝聿銘：人生如建築」展期為6月29日至明年1月5日，並有多場活動及講座，門票現已公開發售。