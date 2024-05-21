盛事經濟．一文看清｜6月貝聿銘展　7月武林盛舞　10月演藝博覽

財政司副司長黃偉綸和文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（21日）公布下半年香港盛事年表，當中提及多項文藝創意、體育及節日盛事，包括在6月設貝聿銘回顧展、7月設武林盛舞嘉年華，10月時裝周及演藝博覽，以及舉辦國慶75周年展覽等。



黃偉綸預計全年盛事吸引約170萬旅客參與，將為香港帶來72億元消費額，經濟價值約43億元。



財政司副司長黃偉綸公布下半年香港盛事年表，由原先的150項盛事，加碼至210項，當中以會議及展覽項目最多，有42個，其次是文化藝術及創意項目有25個，另亦有15個全新項目。

在文藝創意方面，將會在6月29日起至明年1月，在M+博物館會舉辦首個貝聿銘大型回顧展，當中不少展品是首次展出；7月則有文體旅局的文化盛事基金支持全新項目「武林盛舞嘉年華」，雲集超過1000位武術界及舞藝街的高手，呈戲超過60場的表演及活動。

+ 17

此外，香港會在9月起有一連串時尚設計盛事，包括在10月底的香港時裝設計周。香港亦會在10月會舉行首個香港演藝博覽，推動表演藝術交流及洽談的交易。

至於體育方面，兩項世界級的比賽項目，2024女子世界棍網球U20錦標賽及WBSC棒球5世界盃會分別在8月及10月舉行。11月則會多項越野活動比賽，包括飛越大嶼及樂施毅行者；而12月則有長跑比賽「香港街馬」。

會議及展覽項目方面則較多為恆常項目，包括大坑舞火龍、香港繽紛冬日巡禮、香港跨年倒數、美酒佳餚巡禮及早前已舉辦過的「亞洲50最佳酒吧」頒獎典禮。

此外，由於今年為中華人民共和國亦已成立75周年，港府亦會因而舉行展覽。黃偉綸預計全年盛事吸引約170萬旅客參與，將為香港帶來72億元消費額，經濟價值約43億元。

盛事年表（節錄）

六月



6月29日至2025年1月5日｜貝聿銘回顧展

七月



7月9日至14日｜武林盛舞嘉年華

7月15日至17日｜亞洲50最佳酒吧

7月17日至23日｜書展

7月26日至30日｜動漫展

八月



8月｜盂蘭文化節2024

8月15日至24日｜2024女子世界棍網球U20錦標賽

九月



9月至12月｜中華人民共和國成立75周年展覽

9月16日至18日｜大坑舞火龍

十月



10至11月｜西九音樂節

10月1日｜國慶煙花

10月7日至12日｜WBSC棒球5世界盃會

10月13日｜香港單車節

10月23日至27日｜美酒佳餚巡禮

十一月



11月至12月｜香港繽紛冬日巡禮

11月8日至10日｜飛越大嶼

11月15日至17日｜樂施毅行者

11月29日至12月1日｜Clockenflap音樂及藝術節

十二月



12月｜友邦嘉年華

12月至2025年2月｜設計#香港地

12月6日至15日｜deTour設計師

12月8日｜香港街馬

12月31日至2025年1月1日｜跨年倒數