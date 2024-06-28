內地客免稅額較爭取的3萬元少　唐英年：絕無不滿　料循序漸進

訪港內地旅客入境免稅額提高，7月1日起由5,000元人民幣增至12,000元人民幣，並保留口岸免稅店3000元人民幣的免稅額。對於今次放寬的額度，低於港區人大政協聯署爭取的3萬元，全國政協常委唐英年今天（28日）表示，免稅額增至12,000元是個好開始，相信會參考對內地零售業的影響再循序漸進，「我唔覺得話我哋提出3萬，你就要俾3萬，而係只得萬二至萬五，我哋唔滿意嘅，絕對無咁嘅事」，重申歡迎提高免稅額。



唐英年又主動回應海南島免稅額高達10萬元人民幣，遠高於港澳的原因，他說是因為兩地制度完全不同，當地免稅額是以年計，本港是以單次計，形容「好似橙同梨比較，唔可以相提並論。」



內地客免稅額增至1.2萬元，全國政協常委唐英年今天（28日）見記者。（視像訪問截圖）

海南島旅客免稅額10萬元 唐英年：好似橙同梨，制度完全不同

唐英年透過視像會議接受傳媒訪問，歡迎內地客免稅額提高，相信有助提振本港旅遊業，及推動本地經濟發展。他感謝中央對香港的關愛與支持，順應香港人的殷切期望，相信讓香港旅遊及零售等行業受惠，對整體經濟產生正面提振作用。

海南同我哋係完全不同，好似橙同梨比較，唔可以相提並論。 全國政協常委唐英年

不過，目前海南島旅客免稅額高達10萬元人民幣，大幅高於香港的12,000元人民幣。唐英年主動回應說，香港與海南島的制度完全不同，海南島的10萬元額度是以年計，香港的額度是以單次計，「唔可以相提並論，我唔會話我哋呢個安排比海南好，亦都唔會話海南安排比我哋好」，強調兩地安排並不同。

內地客免稅額增至1.2萬元，全國政協常委唐英年今天（28日）見記者。（視像訪問截圖）

我唔覺得話，我哋提出3萬，你就要俾3萬，而係只得萬二至萬五，我哋唔滿意嘅，絕對無咁嘅事。 全國政協常委唐英年

較人大政協爭取的3萬元免稅額少 唐英年：絕無不滿

被問到為何今次提高的額度只有12,000元人民幣，較港區人大政協聯署爭取的3萬元少，唐英年說今次是一個好開始，相信在CEPA（《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》）的框架下可以先行先試，循序漸進，會一直參考兩地市民對額度的反應，「我唔覺得話，我哋提出3萬，你就要俾3萬，而係只得萬二至萬五，我哋唔滿意嘅，絕對無咁嘅事」，重申歡迎今次提高內地客免稅額至1.2萬元的好開始。

料觀察對內地零售業影響 不斷檢視免稅額

他形容，中央政府今次已經是「破例」提高額度，過去實施多時的5000元免稅額安排，是與外地看齊，今次唯獨是港澳可以提高至1.2萬元，增幅1至2倍，安排相當好，相信會受普遍市民歡迎，並會逐步改善，「當然會繼續觀察經濟效益到底有幾強烈，或者對內地零售業有咩影響，商務部會觀察，有信心中央會不斷檢視呢個數」，他下一步爭取進一步開放一簽多行。