提高內地旅客免稅額度　港府估算每年額外帶來最高176億消費額

中央政府今早（28日）宣布，7月1日起分階段提高自香港和澳門進境居民的免稅額度，由現時人民幣5,000元提高至人民幣12,000元，同時保留在進境口岸免稅店額外購買人民幣3,000元免稅商品政策，額度合計人民幣15,000元。行政長官李家超指有旅客購物自由度更大。政府估算，新安排下，每年能為香港帶來額外約88億港元至176億港元購物消費額，經濟增加值約27億港元至54億港元。



中央政府宣布提高內地來港旅客的免稅額額度（黃浩謙攝）

李家超：內地旅客在港購物享更大自由度

李家超表示衷心感謝中央的殷切關心，推出多項有助促進香港經濟的措施。是次在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）框架下，提高內地居民旅客自香港進境內地攜帶行李物品的免稅額度的措施，凸顯中央政府對香港特區經濟發展的支持。新措施可提升內地居民旅客在港購物的體驗，讓他們在購物時享有更大的自由度，有利於香港吸引更多旅客來港，推動多元化的旅遊發展。另一方面，措施亦可促進本港的零售市道，為本地經濟注入動力。

今年首五個月訪港旅客人數持續上升。截至五月底，訪港旅客總數達1 800萬人次，較去年同期增加高達百分之七十八，其中內地旅客錄得1 380萬人次，較去年同期增加約百分之七十四。今年首季內地過夜旅客平均留港時間為3.1晚，人均消費約為5,400港元。新措施可以為內地旅客提供更多在港購物的選擇，配合他們的消費需求，讓他們享受購物樂趣，同時豐富在港的旅遊體驗。

政府估算新安排每年可額外帶來176億消費額。（資料圖片/黃寶瑩攝）

港府估算每年可額外帶來最高176億消費額

按政府估算，新安排下，每年能為香港帶來額外約88億港元至176億港元購物消費額，經濟增加值約27億港元至54億港元。

政務司司長陳國基指有三重「增」的意義。

陳國基：可增消費力度、協同效感和工作信心

政務司司長陳國基認為，今次免稅額提升具有至少三重「增」的意義。第一，是「增」加消費力度。第二，是「增」強協同效應。旅遊所講求的是整體體驗，涉及多個行業環環相扣、相輔相成。今次提升免稅額，將讓內地旅客享受更大彈性購物消費，固然會直接惠及本港零售業，而旅遊業以至運輸、飲食等相關行業將必受惠其中，達致更大協同效應，拉動香港整體經濟發展。第三，是「增」添工作信心。旅客出行旺季暑假將至，特區政府會與香港旅遊發展局、香港零售管理協會及相關業界等通力合作，用好今次與消費息息相關的惠港措施，做好各方面的宣傳推廣工作，同時會繼續通過「數碼轉型支援先導計劃」，推動零售業等中小企加快應用電子支付等技術，更好迎合旅客以至市民的消費模式。

他有十足信心，訪港內地旅客將會繼續節節上升，當中包括更多過夜旅客，在本港「玩得盡情、買得盡興」，帶動消費並帶旺市場。

李梓敬：提升旅遊質素 讓香港成為「一遊未盡」城市

立法會多黨派議員皆表示歡迎，身兼旅遊策略發展委員會成員的新民黨立法會議員李梓敬指，內地在過去兩個月內，推出多個「組合拳」，包括擴大自由行城市數目、開辦上海及北京往來香港的高鐵動臥列車、及今次提升免稅額，用多管齊下的措施支持香港經濟及旅遊業。

他認為，現時香港最需要提升自身的競爭力，尤其在旅遊體驗及服務質素，大力提升質素，吸引更多旅客來臨香港，讓香港成為一個「一遊未盡」的城市，李梓敬非常歡迎旅發局及香港零售協會，在今個夏天推出多個激活消費的大型活動，再加上多啦A夢大型展覽、以及推陳出新的盛事，肯定有助旅客及本地市民在港消費。

陳祖恒：香港要把握機遇推前瞻旅遊發展規劃

經民聯立法會議員陳祖恒表示，歡迎和支持有關安排，相信特區政府和香港各界會把握好是次機遇，配合年內公布的《香港旅遊業發展藍圖2.0》，推動具前瞻性的旅遊業發展規劃和配套工作。陳祖恒建議，當局可加強善用科技推動智慧旅遊，優化旅客的第一身旅遊體驗，吸引更多高消費旅客來港，並發揮好香港獨特優勢，帶動跨產業、跨行業共同合作，如透過「深水埗設計及時裝基地」、「時裝周」等機遇，有條件發展成高層次「無處不旅遊」，為提振香港整體經濟帶來更大作用。

國家財政部、海關總署、稅務總局聯合發布《關於提高自香港澳門進境居民旅客攜帶行李物品免稅額度的公告》，宣布將內地居民旅客自香港進境內地攜帶行李物品的免稅額度由現時人民幣5,000元提高至人民幣12,000元，同時保留在進境口岸免稅店額外購買人民幣3,000元免稅商品政策，額度合計人民幣15,000元。