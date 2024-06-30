上任兩周年｜李家超：讓市民獲得幸福感　讓香港創造更多輝煌成績

七一回歸，特首李家超上任兩周年，特首辦發放短片，回顧兩周年工作，今日（30日）釋出下集。李家超乘坐天星小輪後，以坐同一條船作為比喻，每個人上船目的都不同，不過「我哋大家坐喺一條船上，大家都有共同嘅方向」。



李家超政府即將踏入第三周年，他指香港正處於「由治及興」，要踏上國家「新質生產力力」的發展快車，亦要「以結果為目標」，必須繼續努力讓廣大市民，獲得更多，更有幸福感，讓香港創造更多輝煌成績。



上集，李家超乘坐天星小輪與市民交流，下集，他落船後在中環碼頭散步，他望着維港景色有感而發。

剛才我坐船嘅感覺係，好多唔同嘅乘客，大家坐船嘅目的可能都唔一樣，有啲真係為了過海，有啲可能係欣賞風景同打卡，有啲甚至是想吹吹風，聽一下海浪聲，但我哋大家坐喺一條船上，大家都有共同嘅方向 行政長官李家超

李家超表示，在施政上，既要微觀也要宏觀，也要跳出香港，從世界的角度看香港。

睇事物嘅角度不一樣，分析、感覺都不一樣，例如我哋睇問題時候，既要微觀也要宏觀，我哋睇香港問題，當然問題要解決，但如果我哋跳出香港，從世界角度睇香港，香港其實喺好多方面都做得不錯，喺世界舞台上，不斷發亮發光 行政長官李家超

李家超又指出，解決問題要從大局觀去看，才能洞悉錯綜複雜的關係。

既要睇樹木，更要睇森林，所以從大局觀去睇問題，好多時候係不一樣，尤其問題其實係錯綜複雜，所以我哋必須憑現象，去睇睇本質，睇到本質，你就會開始諗，其實（問題）後面錯綜複雜嘅關係，以及利害會係點，對問題的判斷就可能不一樣 行政長官李家超

李家超指出，香港已處於由治及興，要踏上國家發展快車。（李家超FB）

本屆政府即將踏入第三周年，李家超認為，香港正處於「由治及興」，要踏上國家發展快車。

香港踏入由治及興嘅最好發展時機，我哋仲踏上國家發展快車，係乜嘢快車呢，是全面推動新質生產力發展，以及深化改革快車。當然，機遇與挑戰並存，但機遇大於挑戰，香港社會依家大致安全平穩，所以係最好發展時刻，我哋一定要有創新思維，底線思維，制定政策時候更加要因地制宜，因時制宜 行政長官李家超

李家超補充，必須繼續努力，讓廣大市民獲得更多，更有幸福感，讓香港創造更多輝煌的成績。