七一｜慶祝香港回歸27周年　李家超：經濟轉型　發揮善拼敢贏精神

行政長官李家超今日（29日）出席在維園的「慶祝香港回歸祖國27周年」活動時表示，過去一年完成2項重要的政治工作，包括完成《基本法》23條立法，讓其與《香港國安法》渾然一體；完善了地區治理體系，完善了的區議會今年正式運作，已經與三會、關愛隊合作，發揮地區諮詢組織的應有角色。



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李家超：港人靈活多變 自強不息 創造更輝煌成績

李家超表示，香港正處於經濟轉型期，面對不同的新挑戰，但香港人一向靈活多變、只要創新求變、自強不息，發揮「善拼敢贏」的精神，香港必然可以創造更輝煌成績，政府會團結社會各界求變突破、大膽創新，全力拼經濟、謀發展。後日就是七一，李家超稱，為了讓市民熱烈慶祝特區成立，政府連同多個機構推出活動，食、買、玩都有優惠。

行政長官李家超今日（29日）出席「慶祝香港回歸祖國27周年」活動時表示，過去一年完成2項重要的政治工作，包括完成《基本法》23條立法及完善了地區治理體系。（盧翊銘攝）

鄭雁雄：港人應變求變 迎來新突破

中聯辦主任鄭雁雄出席同一活動稱，後天迎來回歸，27年來中央政府、內地大力支持香港、特區市民共同努力，形容香港與祖國「同呼吸、共命運、齊奮進」，已走在由治及興大道上。他表示，27年來那些變了、那些沒有變，外人可以裝糊塗，但香港市民很清楚。他舉例指、民主自由沒有變、生活方式、國際特色沒有變；變化是結束殖民統治成為中央掌上明珠、國家安全獲得保障、特區治理不斷完善。

鄭雁雄表示，香港要用好獨特優勢迎來光明未來，將難得有好勢頭維護好、把握好。他又稱，香港有求、祖國必應，挺港惠港政策陸續有來，香港要當好超級聯繫人，不斷增強國際競爭力，香港人不畏懼危機變局、不畏冒險競爭，一定可以應變求變，實現香港新突破。

中聯辦主任鄭雁雄出席慶祝香港回歸祖國27周年活動稱，香港與祖國同呼吸、共命運走在由治及興大道上。（盧翊銘攝）

香港各界慶典委員會：一國兩制穩步實踐

香港各界慶典委員會主席譚錦球表示，回歸後的香港持續保持繁榮穩定，不斷塑造現代化風貌，「一國兩制」行穩致遠，獲得舉世公認的成功，香港要與全國各族人民為實現中華民族偉大復興作出更大貢獻。籌委會陳鴻道主席指，香港穩步實踐「一國兩制」，望今次的活動成為一場文化盛宴，增強市民的民族自豪感和文化自信心。